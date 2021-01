Lupin in incognito nella metro di Parigi: Il brillante esperimento di Omar Sy

News Serie TV

La serie Netflix con l'attore di Quasi amici ha debuttato in streaming lo scorso 8 gennaio.

Riconoscereste Omar Sy, il protagonista della nuova serie di Netflix Lupin, mentre cerca di passare inosservato tra i passeggeri della metropolitana di Parigi? L'attore ha voluto mettere alla prova i parigini e, proprio come il suo personaggio che è un maestro dell'inganno, si è spacciato per un attacchino in incognito. Ecco il simpatico video che testimonia la brillante trovata pubblicitaria per promuovere la serie arrivata in streaming lo scorso 8 gennaio.

Omar Sy inganna i parigini: La trovata del protagonista di Lupin

In Lupin Sy interpreta un addetto alle pulizie del Louvre che, ispirato dal mito del ladro gentiluomo Arsenio Lupin e per vendicare suo padre accusato 25 anni prima di un crimine che non aveva commesso, escogita un piano per rubare un prezioso collier appartenuto a Maria Antonietta. Con il suo talento riesce ad ingannare molte persone ma dove porterà la sua strategia di dissimulazione? Ispirandosi al suo personaggio, nel video l'attore si introduce con nonchalance nella metropolitana di Parigi. Il suo piano? Dimostrare che spesso veniamo ingannati dalle circostanze, non dando importanza alle cose e alle persone che ci circondano.

"Nella serie Lupin il mio personaggio è un professionista dell'inganno. Con l'abito giusto, nel momento giusto e nel posto giusto, è capace di sembrare chiunque egli voglia per arrivare al suo scopo", dice nella clip Sy. Vediamo come, mentre attacca i manifesti di Netflix, diversi passanti lo guardano con circospezione, come se lo avessero riconosciuto, ma molti altri non si curano di lui. Alla fine, scompare insieme al treno e l'esperimento è riuscito. "Ve l'avevo detto. Mi avete visto ma non mi avete guardato", dice sarcastico.

Lupin al primo posto della Top 10 di Netflix

Intanto, la serie sta diventando uno dei contenuti più apprezzati dagli utenti di Netflix. Attualmente ha raggiunto il primo posto nella Top 10 dei contenuti più visti sulla piattaforma in Italia e in altri 60 paesi in cui il servizio è attivo. Negli Stati Uniti si trova al secondo posto della suddetta classifica, un risultato più che soddisfacente per una serie tv europea. E voi l'avete già vista? Se non l'avete ancora fatto, potete leggere qui la nostra recensione di Lupin per farvi un'idea.