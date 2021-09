Luna Park: Il trailer ufficiale della nuova serie italiana di Netflix in streaming dal 30 settembre

News Serie TV

Il drama racconta la storia di due giovani donne agli antipodi le quali scoprono di essere sorelle nella Roma degli anni '60.

Netflix ha diffuso il trailer ufficiale di Luna Park, nuova serie originale italiana in streaming dal 30 settembre. Con Simona Tabasco (È arrivata la felicità) e l'esordiente Lia Grieco nel ruolo di protagoniste, il drama d'ambientazione storica è una creazione di Isabella Aguilar, per la piattaforma già dietro le quinte di Baby.

La trama di Luna Park

Accompagnata musicalmente da una versione remix del brano Tu Me di Ornella Vanoni, una traccia creata appositamente per il trailer di Luna Park al cui riadattamento l'artista, icona della canzone italiana negli anni della Dolce Vita così come ai giorni nostri, ha dato il suo contributo, la clip riporta - prima ancora della serie - nelle splendide atmosfere della Roma degli anni '60. La storia si concentra su Nora (Tabasco), una giovane giostraia, e Rosa (Grieco), una ragazza della Roma bene, che grazie a un incontro voluto dal destino scoprono di essere sorelle. In un susseguirsi di intrighi e misteri da svelare, le due cercano di fare luce sul perché, ancora in fasce, siano state separate e destinate a vivere due vite completamente agli antipodi, estranee del forte legame che invece le univa.

Sullo sfondo di una delle città più belle del mondo, Roma, con le sue luci, lo sfarzo, i divertimenti dei mitici anni della Dolce Vita e la magia del luna park, la serie di sei episodi porta due famiglie a guardarsi indietro per fare chiarezza sul proprio futuro. Nel luna park si alternano e si intrecciano i destini di diverse generazioni, in un percorso fatto di intrighi e segreti durante il quale trova posto anche la scoperta del primo amore.