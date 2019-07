Luna Nera: Netflix mostra le prime foto della serie soprannaturale italiana

News Serie TV

Diretta da Francesca Comencini, la serie sarà disponibile in streaming nel 2020.

Netflix ha diffuso oggi le prime foto ufficiali di Luna Nera, suo terzo sceneggiato originale italiano dopo Suburra: La serie e Baby. Prodotto da Fandango e disponibile in streaming all'inizio del prossimo anno, il drama soprannaturale (sì, avete letto bene, soprannaturale, una rarità per il panorama televisivo nostrano) si basa su un romanzo di Tiziana Triana ed è diretto anche da Francesca Comencini, che in tv ha dato già dimostrazione delle sue capacità in Gomorra: La serie.

Ambientata in Italia durante il XVII secolo, Luna Nera segue Antonia Fotaras (vista di recente ne Il Nome della Rosa) nei panni di Ade, una giovane levatrice accusata di stregoneria dopo la morte di un neonato. Trovato rifugio in una misteriosa comunità di donne ai margini del bosco, Ade è costretta a fare una scelta: l'amore impossibile per Pietro (Giorgio Belli), figlio del capo dei Benandanti, i cacciatori di streghe, o l'adempimento del suo vero destino, una minaccia per il mondo in cui vive, diviso tra ragione e misticismo.

Completano il cast di Luna Nera Giada Gagliardi, Adalgisa Manfrida, Manuela Mandracchia (Fai bei sogni), Lucrezia Guidone (Dove cadono le ombre), Federica Fracassi (Benedetta follia), Barbara Ronchi (Gli sdraiati), Gloria Carovana, Giandomenico Cupaiolo, Filippo Scotti, Gianmarco Vettori, Aliosha Massine, Nathan Macchioni, Roberto De Francesco (Loro), Emili Mastrantoni, Astrid Meloni (Un fidanzato per mia moglie), Daniele Amendola, Marilena Anniballi e Mariano Pirrello. Susanna Nicchiarelli e Paola Randi affiancano Comencini alla regia.