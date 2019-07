Lucifer: L'ultima stagione sarà un po' più lunga!

News Serie TV

Il dramedy soprannaturale tornerà su Netflix prossimamente.

Buone notizie dall'Inferno: Lucifer Morningstar trascorrerà più tempo in vostra compagnia prima di congedarsi dallo schermo. La quinta e ultima stagione del dramedy soprannaturale Lucifer, la seconda prodotta per Netflix, non si comporrà di 10 episodi come riportato precedentemente ma di... 16!

"Siamo incredibilmente grati a Netflix per aver resuscitato la nostra serie la scorsa stagione e averci permesso di terminare la storia di Lucifer alle nostre condizioni" avevano dichiarato gli showrunner Joe Henderson e Ildy Modrovich all'inizio dello scorso mese, in occasione del rinnovo. "In particolare, vogliamo ringraziare i fan per la loro incredibile passione e il loro supporto. Il meglio deve ancora venire!".

Netflix non ha annunciato ancora una data per questo capitolo conclusivo. Visto l'ordine generoso, non è chiaro neppure se gli episodi saranno divisi in due parti, come il servizio di video in streaming è solito fare con le stagioni dei suoi show più lunghe.