Lucifer: Inbar Lavi sarà la peccatrice originale nella stagione 4

Conosciuta per i suoi trascorsi in Prison Break e The Last Ship, Inbar Lavi è la prima nuova aggiunta al cast della quarta stagione di Lucifer, in streaming su Netflix nel 2019.

Secondo TV Insider, l'attrice interpreterà la Eva di Adamo ed Eva. La peccatrice originale, lei sta attraversando un momento difficile nel suo matrimonio con Adamo e sente il desiderio di qualcosa di meno prevedibile e più eccitante, indecente e pericoloso. Ad Eva manca fondamentalmente Lucifer (Tom Ellis), il suo passionale primo amore, l'affascinante canaglia dalla quale diversi anni fa è stata tentata.

La quarta sarà la prima stagione di Lucifer disponibile in esclusiva su Netflix, dopo la decisione della FOX di cancellare la serie soprannaturale. Il servizio di video in streaming ha ordinato 10 episodi, per la star Lauren German "un enorme ringraziamento a tutti i fan che hanno riversato il loro amore, twittato, urlato, pianto e ci hanno dimostrato che lo desideravano".