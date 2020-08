Lucifer 5 da oggi su Netflix: Cinque cose da ricordare prima di iniziare la maratona dei nuovi episodi

News Serie TV

Dopo una lunga attesa, la prima parte della quinta stagione della serie con Tom Ellis è in streaming: ecco un riassunto delle puntate precedenti.

L'appuntamento con l'inferno è arrivato: la quinta stagione di Lucifer è disponibile da oggi in streaming su Netflix. I Lucifans, così vengono chiamati i ferventi appassionati della serie, l'hanno attesa pazientemente per ben quindici mesi e ora potranno gustarsi uno dietro l'altro i primi otto episodi. Ma siete sicuri di ricordarvi tutto quello che è successo prima? Se non avete avuto tempo o voglia di fare un rewatch degli episodi precedenti, vi ricordiamo dove eravamo rimasti con un riassunto in cinque punti.

Lucifer: Dove eravamo rimasti

La quarta stagione di Lucifer si era conclusa con il cliffhanger più grande di sempre: il protagonista interpretato da Tom Ellis si era sacrificato decidendo di lasciare Los Angeles e tornare negli Inferi in modo che i demoni non potessero più tornare sulla Terra. Nell'ultima scena lo abbiamo visto seduto nuovamente sul suo trono infernale. Prima, però, ecco cinque importanti fatti che sono accaduti.

Lo straziante addio a Chloe

Prima di andare via, il Diavolo aveva confessato a Chloe (Lauren German) il suo amore dandole un emozionante bacio, circostanza che aveva fatto capire al protagonista il significato di una profezia che lo riguardava: quando avrà trovato il suo primo amore, l'Inferno regnerà sulla Terra. Lucifer ha capito che il primo amore di cui parla la profezia non è la peccatrice originale Eve (Inbar Lavi) ma proprio Chloe.

Chloe ora conosce la vera identità di Lucifer

Dal canto suo la detective, che pure inizialmente aveva lavorato con padre Kinley per rimandarlo all'Inferno, ora sa tutta la verità su Lucifer e, nel corso della stagione è stata saldamente al suo fianco aiutandolo ad affrontare la sua trasformazione e ad abbracciare la sua nuova vita.

Amenadiel e Linda hanno avuto un bambino

Il fratello di Lucifer Amenadiel (D.B. Woodside) e Linda (Rachael Harris) hanno avuto un bambino mezzo angelo e mezzo umano. Ovviamente il piccolo è stato subito al centro dell'attenzione perché i demoni volevano che fosse il loro nuovo re. Ma Lucifer, Amenadiel, Eve, Maze e Chloe sono riusciti a salvarlo (almeno per il momento).

La storia di Maze ed Eve

Eve ha spezzato il cuore a Maze (Lesley-Ann Brandt) quando, dopo essersi avvicinata a lei in modo molto stretto nel tentativo di riconquistare il suo ex ragazzo Lucifer, ha deciso di lasciarla per capire chi fosse da sola, senza nessuno al suo fianco. È stata una bella batosta per Maze che ora dovrà ricomporre i pezzi della sua vita.

Ella ha ritrovato la sua fede

La scienziata forense Ella (Aimee Garcia) ha ha avuto una crisi dopo la morte di Charlotte Richards (Tricia Helfer) ma, alla fine, è riuscita a credere di nuovo, persino rimettendosi la collanina con la croce.

Lucifer: Quando esce la seconda parte della quinta stagione

I restanti otto episodi della quinta stagione non usciranno prima del 2021. Questo perché le riprese, sebbene agli sgoccioli, sono state bruscamente interrotte dalla pandemia. Gli attori, quindi, dovranno tornare brevemente sul set per girare le sequenze finali, circostanza che non sappiamo ancora quando potrà verificarsi considerato che l'emergenza sanitaria è ancora in corso.

Se c'è ancora qualcosa che non ricordate, potete dare un'occhiata anche a questo video riassunto rilasciato da Netflix in modo da arrivare preparatissimi alla visione dei nuovi episodi.