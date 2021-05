Lucifer 5: All'episodio musical manca una canzone (ma Tom Ellis ha risolto il problema)

News Serie TV

La serie è tornata con i nuovi episodi della quinta stagione in streaming su Netflix: attenzione agli spoiler se non avete visto l'episodio 10.

Girare un episodio musical era il sogno che gli showrunner di Lucifer Joe Henderson e Ildy Modrovich coltivavano da tempo. Ma soltanto nella seconda parte della quinta stagione, arrivata proprio ieri in streaming su Netflix, è stato possibile realizzarlo. Intitolato Bloody Celestial Karaoke Jam (in italiano Maledetto karaoke celestiale), il decimo episodio era uno dei più attesi dai fan che probabilmente non sono rimasti delusi. I brani in cui gli attori di Lucifer si sono cimentati sono classici del pop - da Another One Bites the Dust dei Queen ballata su un campo da football alla sfrenata No Scrubs delle TLC - e sono stati scelti accuratamente in base alle diverse scene e situazioni che dovevano accompagnare. Gli showrunner, tuttavia, hanno svelato che una canzone, che doveva essere la più significativa, è stata sostituita all'ultimo momento perché non ne è stato concesso l'utilizzo. Per fortuna ci ha pensato il protagonista Tom Ellis a risolvere le cose proponendone una sostitutiva che si è rivelata, poi, veramente adatta a una delle scene più emozionanti dell'episodio: il duetto canoro di Lucifer e suo padre Dio.

Lucifer 5B: La storia nascosta dietro il duetto tra Tom Ellis e Dennis Haysbert

Gli showrunner Ildy Modrovich e Joe Henderson hanno detto a TheWrap che per il duetto di Lucifer e Dio (Dennis Haysbert) - andato in scena sulle note della bellissima I Dreamed a Dream dal musical Les Misérables - avevano in mente fin dall'inizio un altro brano, il capolavoro di Cat Stevens Father and Son. Le cose, però non sono andate come previsto. I produttori non hanno ottenuto i diritti di utilizzo della canzone e così la scelta è ricaduta su un altro brano "Sono così felice della canzone che alla fine abbiamo scelto, perché è uno di quei casi in cui un problema si è rivelato un'opportunità", ha detto Handerson. La classica ballata I Dreamed A Dream, sebbene molto diversa dalla canzone di Stevens, è risultata perfetta e il merito è di Tom Ellis.

La trovata di Tom Ellis per convincere gli autori su I Dreamed a Dream

Gli autori avevano in mente Father and Son e l'avrebbero voluta a tutti i costi per la scena finale dell'episodio. La delusione per non poterla usare era tanta. Ma, a quanto pare, è stato Tom Ellis a convincerli del fatto che I Dreamed a Dream avrebbe funzionato allo stesso modo, se non meglio. "Ricordo che Tom mi ha chiamata e l'ha suonana alla chitarra. Ho pianto la prima volta che l'ho sentito suonare quella canzone. A quel punto quella canzone è diventata la cosa che desideravo più di tutto", ha detto Modrovich. Anche Tom Ellis ha detto che cantare quel duetto con Haysbert è stato uno dei momenti più emozionati della serie, per lui. "Quella scena con Dennis alla fine riassume cosa significa per me la musica: è come una scorciatoia per le emozioni e per delle cose che sono lì e che potrebbero non venire fuori altrettanto facilmente, se non le canti", ha detto Ellis a TheWrap. "Stavamo cantando un'emozione. Ricordo di aver fatto le prove con Dennis una sera e che entrambi singhiozzavamo. E sia come papà nella vita reale, sia per quanto riguarda le relazioni padre-figlio, c'era così tanto che potevamo attingere dalle nostre esperienze", ha concluso.