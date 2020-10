Luca Guadagnino racconta We Are Who We Are, in attesa dei nuovi episodi

News Serie TV

La nuova serie Sky Original è in onda su Sky e in streaming su NOW TV ogni venerdì alle ore 21:15. Ecco le anticipazioni dei prossimi due episodi.

Questo venerdì, We Are Who We Are prosegue su Sky e in streaming su NOW TV con due nuovi episodi, il terzo e quarto. La nuova serie Sky Original ideata, scritta, diretta e prodotta da Luca Guadagnino, prima volta in cui il regista italiano nominato all'Oscar per Chiamami col tuo nome porta il suo inconfondibile stile cinematografico in tv, racconta la storia di due adolescenti e delle loro famiglie diverse alle prese in una base militare americana nel Veneto con il tema attuale e tanto dibattuto dell'identità sessuale e di genere. Lo fa con un cast di grandi nomi e meravigliose scoperte, su una realtà televisiva che, come abbiamo avuto e avremo ancora modo di riconoscere nel corso di quest'autunno ricco di eccezionali prime visioni, ha tirato fuori una determinazione e un'intraprendenza non indifferenti per offrire al pubblico italiano (e internazionale) storie di assoluto valore e modernità. In attesa del nuovo appuntamento, abbiamo pensato di condividere con voi alcune anticipazioni dai prossimi capitoli delle vicende di Fraser e Caitlin, delle loro famiglie e dei loro amici, nonché l'interessante video-intervista concessa da Guadagnino a Sky e al suo pubblico.

We Are Who We Are: Le anticipazioni degli episodi 3 e 4

I primi episodi di We Are Who We Are ci hanno permesso di conoscere il quattordicenne Fraser (Jack Dylan Grazer), un tipo introverso appena arrivato da New York con le sue due madri, una delle quali il nuovo comandante della base, e Caitlin (l'esordiente Jordan Kristine Seamón), la misteriosa coetanea dalla quale resta subito colpito, figlia di un ufficiale, turbata dall'inevitabile trasformazione del suo corpo. Mentre fanno amicizia in un contesto che può sembrare ovattato ma per certi aspetti è molto rigido, i due si sostengono a vicenda mentre affrontano le pressioni dei coetanei e del mondo esterno, l'uno perché si sente attratto dal suo stesso sesso e ha una cotta per un ragazzo più grande e l'altra perché non si riconosce nei suoi tratti femminili e sente di essere un maschio. Il fuoco che arde dentro di loro non tarda ad avere forti ripercussioni sul mondo che li circonda. Come vedremo nelle prossime due puntate, le dinamiche del loro gruppo di amici cambiano quando la relazione tra Caitlin e Sam (Ben Taylor) arriva a un punto di rottura. Nel frattempo, mentre Sarah e Maggie (Chloë Sevigny e Alice Braga) stabiliscono nuove connessioni, i ragazzi organizzano un matrimonio a tema per Craig (Corey Knight), che sta per partire per l'Afghanistan, e la sua fidanzata italiana. Una festa che porta a una serata di dissolutezza.

Luca Guadagnino racconta We Are Who We Are

Nei giorni scorsi, in occasione del debutto in Italia di We Are Who We Are, Sky ha organizzato un evento in diretta streaming con Luca Guadagnino, al quale hanno preso parte anche i protagonisti della serie Jack Dylan Grazer e Jordan Kristine Seamón. Evento, che vi proponiamo qui di seguito nella sua interezza, durante il quale il regista ha rivelato tanti nuovi particolari di questa esperienza, ha parlato del messaggio importante della storia scritta con Paolo Giordano e Francesca Manieri e ha risposto alle domande dei fan. Prima di lasciarvi alla visione, ricordiamo che la programmazione degli otto episodi di We Are Who We Are prosegue su Sky e in streaming su NOW TV ogni venerdì alle ore 21:15.