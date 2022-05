Love, Death & Robots 3: Lo spettacolare trailer ufficiale delle nove nuove storie

News Serie TV

Il terzo volume della serie animata antologica sarà disponibile in streaming su Netflix dal 20 maggio.

Gli "adorabili" tre robot di Love, Death & Robots stanno per tornare! Protagonisti di una delle storie più divertenti del volume inaugurale, i tre visitatori di una Terra post-apocalittica in cui i gatti hanno imparato ad aprirsi da soli le scatolette di tonno e quindi hanno sterminato l'umanità vivranno una nuova avventura in Tre robot: Strategia d'uscita, una delle 9 storie del terzo ciclo di episodi della pluripremiata serie animata antologica, del quale Netflix ha diffuso il trailer ufficiale.

Love, Death & Robots: Le storie del volume 3

Disponibile in streaming dal 20 maggio, il Volume 3 porterà sullo schermo anche Un brutto viaggio, la storia di un veliero attaccato da un mostro marino le cui dimensioni e la cui intelligenza sono pari solo al suo appetito; La pulsazione della macchina, su una spedizione esplorativa sulla Luna che finisce in tragedia; Sepolti in sale a volta, nella quale una squadra delle forze speciali ha il pericoloso compito di recuperare un ostaggio trattenuto dai terroristi in Afghanistan ma finisce col scontrarsi con un antico e potente dio; e Jibaro, rivisitazione del racconto popolare sulla sirena il cui canto attira gli uomini verso la propria condanna, finché la stregoneria non funziona su un cavaliere sordo e la Donna d'Oro finisce col rimanerne incantata.

E ancora: Sciame è una storia di paura, sesso e filosofia incentrata su due scienziati post-umani che studiano una razza insettoide apparentemente non intelligente; Mason e i ratti racconta di un'apocalisse di ratti in Scozia quando un contadino scontroso prende misure drastiche per affrontare un'invasione di roditori; in Morte allo Squadrone della Morte, un contingente di soldati statunitensi affronta un nemico diverso da qualsiasi altro abbia mai incontrato prima; mentre La notte dei mini morti è una pungente satira sugli zombi in cui un incontro sfacciato nel luogo meno appropriato, un cimitero, si trasforma in un'invasione di piccolissimi morti viventi.