Lost in Space: Trailer ufficiale e poster della nuova serie tv Netflix

Per la sua prossima storia, Netflix ha intenzione di portare il suo pubblico fuori dal mondo - letteralmente. Dopo aver esplorato alcuni dei luoghi più affascinanti della Terra, in epoche passate, presenti e future, il prossimo 13 aprile il servizio di video in streaming si avventurerà nelle profondità dello spazio con Lost in Space, serie di fantascienza della quale sono stati diffusi il trailer ufficiale e la locandina.

Rivisitazione in chiave drammatica e moderna dell'omonima serie di culto degli Anni '60, Lost in Space è ambientata in un futuro lontano 30 anni in cui la colonizzazione dello spazio è ormai una realtà. I Robinson, una famiglia scelta per cominciare una nuova vita in un mondo migliore, si ritrovano improvvisamente fuori rotta nel viaggio verso la loro nuova casa, costretti a stringere insolite alleanze e lavorare insieme per sopravvivere in un pericoloso ambiente alieno, lontano anni luce dalla loro destinazione di partenza. John e Maureen (interpretati da Toby Stephens e Molly Parker) non solo dovranno tenere i figli Judy, Penny e Will al sicuro, e nella clip si vede quest'ultimo stringere un legame inspiegabile con con un robot alieno dalle caratteristiche umane, ma risolvere anche i loro problemi coniugali.