Lost In Space: Il primo teaser del remake di Netflix ne annuncia la data

"Il resto della storia umana comincia ora!". Con queste parole, culmine di un teaser che ne mostra per la prima volta i protagonisti, Netflix annuncia che Lost In Space, nuova produzione originale ispirata all'omonimo classico sci-fi degli Anni '60, sarà disponibile in tutti i paesi raggiunti dal servizio a partire dal 13 aprile.

Rivisitazione in chiave drammatica e moderna della serie creata da Irwin Allen nel lontano 1965, quando la tv era ancora in bianco e nero, Lost In Space è ambientata 30 anni nel futuro, quando la colonizzazione dello spazio è ormai una realtà. La storia si concentra sulla famiglia Robinson (interpretata da Toby Stephens, Molly Parker, Taylor Russell, Mina Sundwall e Maxwell Jenkins), selezionata per ricominciare una nuova vita in un mondo migliore. Quando però i nuovi coloni si ritrovano improvvisamente fuori rotta nel viaggio verso la loro nuova casa, essi sono costretti a stringere insolite alleanze e a lavorare insieme per sopravvivere in un pericoloso ambiente alieno, lontano anni luce dalla loro destinazione d'origine.

Insieme a quello dei Robinson, nella serie incroceremo i destini di due outsider, uniti dalle circostanze e da un reciproco talento per l'inganno. Sono la carismatica Dott.ssa Smith (Parker Posey), una vera manipolatrice, a tratti inquietante, capace di condurre fino alla fine un gioco imperscrutabile, e Don West (Ignacio Serricchio, Le streghe dell'East End), un abile appaltatore che, sin dall'inizio contrario ad unirsi alla colonia, finirà con l'atterrare insieme agli altri su un pianeta sperduto.