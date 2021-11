Lost in Space 3: Lo spettacolare trailer ufficiale della stagione finale

News Serie TV

Gli ultimi otto episodi della serie tv in streaming su Netflix dal 1° dicembre.

In attesa del debutto il 1° dicembre, la terza e ultima stagione della serie di fantascienza Lost in Space torna a mostrarsi nel trailer ufficiale diffuso nelle scorse ore da Netflix.

Lost in Space: La trama della stagione 3

Negli ultimi otto episodi la posta in gioco sarà più alta che mai e gli istinti di sopravvivenza della famiglia Robinson saranno messi alla prova in situazioni estreme. Dopo essere rimasti per un anno su un pianeta misterioso, Judy (interpretata da Taylor Russell), Penny (Mina Sundwall), Will (Maxwell Jenkins) e il Robot dovranno guidare i 97 giovani coloni in una straziante missione di evacuazione, non prima della scoperta di segreti che cambieranno per sempre le loro vite.

Nel frattempo, John (Toby Stephens) e Maureen (Molly Parker) - con Don (Ignacio Serricchio) al loro fianco - dovranno combattere contro le avversità nel tentativo di riunirsi con i loro figli. I Robinson saranno chiamati ad affrontare la sfida emotiva non solo di essersi persi, ma anche di essere distanti da coloro che amano. Tutto questo mentre affronteranno la più grande minaccia aliena di sempre.