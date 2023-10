Loki: L'arresto di Jonathan Majors ha condizionato la seconda stagione?

News Serie TV

A pochi giorni dall'uscita della nuova stagione, il produttore di Loki Kevin Wright rivela che impatto hanno avuto sulla serie le accuse di aggressione e molestie rivolte all'interprete di Kang il Conquistatore.

La seconda stagione di Loki arriverà tra pochi giorni, il 6 ottobre, in streaming su Disney+ e a questo punto gli addetti ai lavori hanno vuotato il sacco svelando tutta la verità sul coinvolgimento di Jonathan Majors nei nuovi episodi. Come è noto, l'attore negli ultimi mesi ha fatto parlare di sé per essere stato arrestato con l'accusa di aggressione e molestie aggravate ai danni di una donna (identificata poi come la sua ex fidanzata), accuse che lui ha sempre respinto. Con il processo a suo carico rinviato al 25 ottobre e con la seconda stagione di Loki in uscita (dove ricoprirà un ruolo prominente), i Marvel Studios non hanno potuto ignorare l'elefante nella stanza. È stato il produttore esecutivo della serie, Kevin Wright, a spiegare a Variety se e in che misura il secondo ciclo di episodi di Loki sia stato condizionato dalle vicende giudiziarie dell'attore. Spoiler: per nulla.

Loki 2 e le vicende giudiziarie di Jonathan Majors

Wright ha detto chiaramente che l'uragano che ha colpito Majors nella vita reale non ha in alcun modo avuto impatto sulla seconda stagione di Loki. Il motivo? L'intera stagione era stata già girata quando la notizia dell'arresto dell'attore è diventata di dominio pubblico e i produttori non hanno ritenuto di dover fare riprese aggiuntive. "Questa è la prima serie Marvel a non aver avuto bisogno di riprese aggiuntive. La storia che è sullo schermo è la storia che noi abbiamo deciso di realizzare. Siamo andati lì con un'idea molto specifica di ciò che volevamo e abbiamo trovato un modo per raccontarlo in quel periodo di produzione. Ed è molto simile a ciò che vedrete sullo schermo di Disney+", ha spiegato Kevin Wright.

La presenza di Jonathan Majors nel MCU è a rischio?

Il produttore non è entrato nel merito della spiacevole vicenda che sta coinvolgendo Jonathan Majors (nel MCU interprete di Kang il Conquistatore e delle sue molte varianti, tra cui quella di Colui che rimane, cioè il responsabile della creazione della TVA). Ha precisato, però, che nessun cambiamento è stato apportato alla seconda stagione di Loki in seguito alle accuse che sono state rivolte all'attore. "Il motivo è che ne so quanto voi in questo momento. Mi è sembrato affrettato fare qualsiasi cosa senza sapere come andrà a finire tutto questo", ha aggiunto. Gli spettatori, almeno in questa occasione, vedranno dunque Jonathan Majors. In futuro, però, non è detto che la linea dei vertici Marvel rimanga la stessa. Si potrebbe procedere a sostituire l'attore (voci di corridoio dei mesi scorsi parlavano di Damson Idris scelto come potenziale sostituto) oppure riformulare i progetti dei prossimi anni dando meno spazio e importanza al personaggio.