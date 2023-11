Loki: Il finale della seconda stagione e i guai di Jonathan Majors mettono in crisi la Marvel

News Serie TV

Secondo nuove indiscrezioni, i Marvel Studios starebbero riconsiderando i piani per la Fase 5 e la Fase 6 che vedevano centrale Kang il Conquistatore. Ma per ora è caos: ecco cosa sta succedendo.

Il finale della seconda stagione di Loki causerà non pochi problemi alla Marvel. Quella che finora era solo una supposizione sta diventando una realtà concreta: i problemi con la legge di Jonathan Majors mettono in imbarazzo i Marvel Studios che, secondo un'autorevole fonte interna sentita da Variety, starebbero correndo ai ripari per elaborare un piano B. Si parla di una possibile sostituzione dell'attore o di un cambio di villain nelle Fasi 5 e 6 le cui storyline erano già state delineate e che ora saranno riscritte.

Marvel e Jonathan Majors: Le ultime notizie

Negli ultimi mesi Jonathan Majors ha fatto parlare di sé per essere stato arrestato con l'accusa di aggressione e molestie aggravate ai danni di una donna (identificata poi come la sua ex fidanzata). Il processo è stato rinviato al prossimo 29 novembre e finora l'attore si è dichiarato non colpevole rispetto a tutti i capi d'accusa (aggressione, tentata aggressione, molestie e molestie aggravate). Nel MCU Majors ricopre il ruolo di Kang il Conquistatore e delle sue molte varianti tra cui quella di Colui che rimane, cioè il responsabile della creazione della TVA. Kang, apparso anche in Ant-Man and the Wasp: Quantumania, apparirà nuovamente nel finale della seconda stagione di Loki (già in un episodio precedente avevamo visto Majors nei panni della variante Victory Timely) e getterà le basi per essere il villain protagonista delle prossime fasi, nonché di Avengers: The Kang Dynasty in uscita nel 2026.

Il futuro di Kang il Conquistatore

Stando a quanto riportato da Variety, i Marvel Studios sarebbero davvero nei guai e non avrebbero ancora deciso se ridurre la presenza sullo schermo di Majors o sostituirlo con un altro attore. Un'altra ipotesi prevede un piano B che sposti l'attenzione su un altro villain, il Dottor Destino. La fonte citata dalla testata non lascia molto spazio all'immaginazione dicendo che la Marvel "è davvero fo**uta con l'intera prospettiva di Kang" e starebbe decidendo proprio in queste settimane il futuro del MCU. E, ha aggiunto, "non avevano ancora avuto l'opportunità di riscrivere il futuro della saga fino a poco tempo fa a causa dello sciopero della WGA. Ma non vedo proprio quale possa essere la scappatoia, in questo caso". Non ci resta che guardare gli ultimi due episodi della seconda stagione di Loki (il finale sarà disponibile su Disney+ il 9 novembre) e aspettare che la Marvel renda noti ufficialmente i suoi piani.