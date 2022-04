Locke & Key si concluderà con la stagione 3

News Serie TV

La terza e ultima stagione della serie tv sarà disponibile in streaming entro fine anno.

La famiglia Locke sta per chiudere la porta di casa, per sempre. Netflix ha annunciato che la precedentemente ordinata terza stagione della serie horror/fantasy Locke & Key, adattamento a lungo desiderato del fumetto omonimo di Joe Hill e Gabriel Rodríguez, sarà l'ultima.

"Quando abbiamo iniziato a lavorare alla serie, abbiamo ritenuto che tre stagioni fossero la lunghezza ideale per portare la storia della famiglia Locke e le loro avventure a Keyhouse a una conclusione soddisfacente", hanno spiegato gli showrunner Carlton Cuse e Meredith Averill in un comunicato. "Come narratori, siamo grati di avere avuto l'opportunità di raccontare la nostra versione dell'incredibile storia di Joe Hill e Gabriel Rodriguez esattamente come volevamo. Teniamo le chiavi magiche, però, per il nostro diletto".

Locke & Key: Dove eravamo rimasti

Con la stagione 3 attesa su Netflix entro fine anno, Locke & Key ruota attorno a tre fratelli che, dopo il raccapricciante omicidio del padre, si trasferiscono con la madre nell'antica casa di famiglia in Massachusetts, scoprendo che le chiavi delle sue numerose porte sono magiche e conferiscono a chi le possiede una vasta gamma di poteri e abilità. Scoprono anche che un demone subdolo vuole impossessarsene e non si fermerà davanti a nulla per riuscirci.

Nella stagione precedente, il conflitto tra i Locke e il demone Dodge è sfociato in uno scontro diretto e l'intera città è stata messa a rischio dopo la creazione di una nuova chiave. Fortunatamente, i Locke sono riusciti a reagire creando a loro volta delle chiavi e hanno sconfitto Dodge. Tuttavia, Eden ha usato la chiave eco per riportare in vita il capitano Frederick Gideon, il soldato britannico che era stato posseduto dal potente primo demone e che si era rivelato una delle figure più sanguinarie della Guerra rivoluzionaria americana, senza però riuscire a controllarlo e andando incontro alla morte.