Locke & Key: Il trailer ufficiale della terza e ultima stagione rivela una terrificante minaccia

News Serie TV

Gli ultimi otto episodi della serie tv in streaming su Netflix dal 10 agosto.

Le porte di Keyhouse stanno per aprirsi sulle loro meraviglie e i loro terrori un'ultima volta. Il 10 agosto, Locke & Key tornerà su Netflix con la sua terza e ultima stagione. Otto episodi, dei quali il servizio streaming ha diffuso il trailer ufficiale, che vedranno la famiglia Locke affrontare una nuova minaccia, la più spaventosa di tutte, mentre scopre sempre più magia all'interno della sua incredibile casa.





Locke & Key 3: Dove eravamo rimasti e cosa ci aspetta ora

L'ultima volta, il conflitto tra i Locke e il demone Dodge era sfociato in uno scontro diretto e l'intera città era stata messa in pericolo dalla creazione di una nuova chiave. Fortunatamente, i Locke erano riusciti a reagire creando a loro volta delle chiavi, riuscendo infine a sconfiggere Dodge. Tuttavia, Eden ha usato la chiave Eco per riportare in vita il capitano Frederick Gideon, un sanguinario soldato britannico posseduto dal potente primo demone.

Come anticipa il trailer, nella terza stagione tutto comincerà con una calma apparente, finché Bode (Jackson Robert Scott) non scoprirà una nuova chiave che sembra sbloccare la capacità di viaggiare nel tempo. Stupore di Tyler (Connor Jessup) a parte, vediamo il Big Bad Gideon (Kevin Durand) ammettere: "Ho abbattuto la barriera tra il nostro mondo e un mondo molto più grande. Ed è stato lì che mi sono fuso con qualcosa di indicibile potere". Un potere che più emerge più rischia di minacciare l'esistenza stessa del mondo. Riusciranno Nina (Darby Stanchfield) e i figli Tyler, Kinsey (Emilia Jones) e Bode a salvarsi e salvare tutti un'ultima volta?