Locke & Key: Ecco il trailer ufficiale della nuova serie horror di Netflix

L'adattamento sarà disponibile in streaming dal 7 febbraio.

Se avete amato Hill House, questo è un appuntamento da non perdere: dal 7 febbraio sarà disponibile in streaming su Netflix la nuova serie horror Locke & Key, adattamento a lungo atteso del fumetto omonimo creato da Joe Hill e Gabriel Rodríguez. E nel caso in cui nutriste qualche perplessità, il trailer ufficiale appena diffuso dalla piattaforma dovrebbe riuscire a trascinarvi per un piede nell'incubo che la famiglia Locke sta per vivere nella misteriosa e inquietante Keyhouse.

Adattata tra gli altri da Carlton Cuse, in passato dietro le quinte delle riuscite Bates Motel e The Strain, Locke & Key segue tre fratelli trasferirsi con la madre nella casa dei loro antenati dopo che il padre viene assassinato in circostanze misteriose. Qui trovano una serie di chiavi magiche che potrebbero essere collegate alla morte dell'uomo. Mentre i ragazzi studiano le diverse chiavi e i loro poteri straordinari, un misterioso demone si risveglia e non si fermerà davanti a nulla per rubarle.

Il cast include Connor Jessup (American Crime), Emilia Jones (Brimstone) e Jackson Robert Scott (IT) nei panni dei tre fratelli e Darby Stanchfield (Scandal) in quelli della madre. Si aggiungono tra gli altri Bill Heck (La ballata di Buster Scruggs), Laysla De Oliveira (The Gifted), Thomas Mitchell Barnet (In the Dark), Griffin Gluck (American Vandal), Coby Bird (The Good Doctor) e Sherri Saum (The Fosters).