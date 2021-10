Locke & Key 2: Più pericoli e nuove chiavi nel trailer ufficiale italiano della seconda stagione

News Serie TV

La serie tv mistery basata sull'omonima graphic novel di Joe Hill e Gabriel Rodríguez tornerà con i nuovi episodi in streaming su Netflix il 22 ottobre.

I fratelli Locke credevano di averlo sconfitto. Invece il demone Dodge sarà più agguerrito che mai e nella seconda stagione di Locke & Key avrà un solo obiettivo: terminare ciò che aveva iniziato e diventare il dominatore del mondo. I nuovi episodi del mistery drama basato sull'omonima graphic novel di Joe Hill e Gabriel Rodríguez tornerà con i nuovi episodi su Netflix il 22 ottobre: ecco il trailer ufficiale italiano appena rilasciato dal servizio.

Locke & Key 2: Le anticipazioni della seconda stagione

In Locke & Key tre fratelli - Tyler (Connor Jessup), Kinsey (Emilia Jones) e Bode (Jackson Robert Scott) - dopo l'assassinio del padre, si trasferiscono con la madre nella casa dei loro antenati dove scoprono chiavi magiche che conferiscono loro vari poteri e abilità. La serie, già rinnovata per una terza stagione, ripartirà dal colpo di scena che aveva chiuso la prima stagione: il demone Dodge era riuscito a sfuggire all'attacco dei Locke ed era pronto a perseverare nella sua caccia alle chiavi dopo aver preso possesso del corpo del nerd Gabe (Griffin Gluck) mentre anche la giovane Eden (Hallea Jones), colpita da un proiettile molto particolare, era stata compromessa. Nel trailer ufficiale ritroviamo Nina Locke (Darby Stanchfield) in cerca di risposte e con il sospetto che i figli le nascondano qualcosa. Nei nuovi episodi Dodge/Gabe sarà pronto a fare di tutto per il potere che gli è stato negato, persino forgiare lui stesso delle nuove chiavi magiche.

Il resto del cast della stagione 2

Oltre ai nomi già citati, nella seconda stagione di Locke & Key ritroveremo anche Petrice Jones nel ruolo di Scot Cavendish, Bill Heck nel ruolo di Rendell Locke, Thomas Mitchell Barnett nel ruolo di Sam Lesser, Coby Bird nei panni di Rufus Whedon, Jesse Camacho in quelli di Doug Brazelle, Asha Bromfield nel ruolo di Zadie Wells, Aaron Ashmore che sarà di nuovo lo zio Duncan Locke, Liyuo Abere nel ruolo di Jamie Bennett e Brendan Hines in quello di Josh Bennett.