Lo spin-off de Il Trono di Spade arruola l'attrice di Harry Potter Miranda Richardson

Da una grande saga a un'alta. L'attrice britannica Miranda Richardson, famosa per aver interpretato la strega e giornalista Rita Skeeter nei vari Harry Potter, ha ottenuto un misterioso ruolo regolare nello spin-off prequel de Il Trono di Spade intitolato provvisoriamente The Long Night, del quale sarà prodotto l'episodio pilota.

Ambientato 5,000 anni prima le vicende de Il Trono di Spade, la cui ottava stagione in onda su Sky Atlantic dal 22 aprile sarà l'ultima, The Long Night racconta il declino del mondo dall'Età d'oro degli Eroi al suo momento più buio - la Lunga Notte (un inverno durato una generazione) e la più grande guerra contro gli Estranei. "Dai raccapriccianti segreti della storia di Westeros alle vere origini degli Estranei, ai misteri del Continente Orientale, alla leggenda degli Stark... questa non è la storia che pensiamo di conoscere", recita la descrizione ufficiale.

Come per gran parte dei precedenti casting, nessun dettaglio del personaggio affidato alla Richardson (in tv vista precedentemente in Mondo senza fine e Rubicon) è disponibile al momento. L'attrice raggiunge Naomi Watts (Gypsy), Josh Whitehouse (Poldark), Toby Regbo (Reign), Ivanno Jeremiah (Humans), Georgie Henley (Le cronache di Narnia), Naomi Ackie (Star Wars: Episodio IX), Jamie Campbell Bower (Will), Denise Gough (The Fall), Sheila Atim (Harlots) e Alex Sharp (Fino all'osso).