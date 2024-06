Lo scontro: Oscar Isaac e Carey Mulligan potrebbero essere i protagonisti della stagione 2

News Serie TV

Per il momento il rinnovo della serie di successo per una seconda stagione non è ancora ufficiale.

Continuano a rincorrersi le voci sulla sempre più probabile realizzazione di una seconda stagione de Lo scontro, una delle serie più acclamate e premiate dello scorso anno, che Lee Sung Jin e Netflix avevano inizialmente concepito e lanciato come una miniserie. Le ultime, diffuse da Deadline, dicono che, diversamente dai nomi circolati nelle scorse settimane, sarebbero la star di Moon Knight Oscar Isaac e la candidata a tre Oscar Carey Mulligan (An Education, Maestro) a essere in trattativa come nuovi protagonisti.

Lo scontro: Cosa sappiamo della seconda stagione?

Premesso che da Netflix non è arrivata ancora alcuna ammissione a proposito di una seconda stagione, ci sono diversi segnali i quali indicano che Lo scontro (o Beef, com'è conosciuta nella versione originale) si stia trasformando in una serie antologica, con ogni ciclo di episodi incentrato su una nuova faida. Stando ad alcune fonti, la seconda stagione ruoterà attorno a due coppie in conflitto, con Isaac e Mulligan interpreti di una delle due.

Dovrebbe trattarsi degli stessi ruoli per i quali in un primo momento si era detto fossero in trattativa Jake Gyllenhaal e Anne Hathaway (già insieme nel film Amore e altri rimedi), che a quanto pare non si è concretizzata, mentre la seconda coppia dovrebbe essere interpretata da Charles Melton (May December) e Cailee Spaeny (Priscilla).

La stagione inaugurale, premiata con otto Emmy, inclusi miglior miniserie e miglior attore e attrice protagonista in una miniserie, ha raccontato le conseguenze di un quasi incidente automobilistico tra due sconosciuti, lo squattrinato tuttofare Danny (Steven Yeun) e la ricca imprenditrice Amy (Ali Wong). Quando il furgone dell'uno e il SUV dell'altra finiscono accidentalmente col tagliarsi la strada in un parcheggio, prende il via un susseguirsi di eventi che cambierà le loro vite - all'apparenza agli antipodi - per sempre.