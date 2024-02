Lo scontro: Jake Gyllenhaal, Anne Hathaway, Charles Melton e Cailee Spaeny corteggiati per la seconda stagione

News Serie TV

Il secondo capitolo della pluripremiata serie creata da Lee Sung Jin potrebbe concentrarsi su una faida tra due coppie.

Lo scontro (titolo originale Beef), una delle serie più acclamate e premiate nell'ultimo anno, potrebbe tornare con una seconda stagione e un cast stellare. Deadline lancia un'indiscrezione clamorosa sui possibili protagonisti di un secondo capitolo e i nomi non lasciano certo indifferenti. Pare che il creatore della serie Lee Sung Jin voglia raccontare nella seconda stagione una faida tra due coppie e che abbia messo gli occhi sugli attori rivelazione Charles Melton (May December) e Cailee Spaeny (Priscilla) per una delle due coppie e su Jake Gyllenhaal e Anne Hathaway (che già hanno lavorato insieme nel film Amore e altri rimedi) per l'altra.

Lo scontro: Cosa sappiamo sulla possibile seconda stagione

La prima stagione de Lo scontro racconta le conseguenze di un quasi incidente automobilistico che coinvolge due sconosciuti, lo squattrinato tuttofare Danny (Steven Yeun) e la ricca imprenditrice Amy (Ali Wong). Quando il furgone dell'uno e il SUV dell'altra finiscono accidentalmente col tagliarsi la strada in un parcheggio, prende il via un susseguirsi di eventi che cambierà le loro vite - all'apparenza agli antipodi - per sempre.

Netflix non ha ancora ufficializzato il rinnovo per una seconda stagione ma l'ideatore della serie si era detto pronto per portare sulla piattaforma una nuova storia di una faida con nuovi personaggi. Deadline riferisce che le sceneggiature della seconda stagione, quindi, sarebbero quasi pronte e che la produzione dei nuovi episodi potrebbe iniziare entro la fine dell'estate o in autunno. Vedremo se verrà confermato anche questo cast da sogno.

I premi de Lo scontro

Lo scontro ha raccolto innumerevoli premi negli ultimi mesi vincendo ben 7 premi Emmy, compresi quelli per la miglior miniserie o serie antologica e per i protagonisti Ali Wong e Steven Yeun, e 3 Golden Globe. Ha trionfato recentemente anche ai SAG Awards, agli Spirits Awards e ai Producers Guild Awards. Proprio durante il discorso di accettazione del premio agli Spirits Awards, il creatore della serie Lee Sung Jin ha detto scherzosamente di aver sottostimato il piacere della dopamina che deriva dalle vittorie e che gli mancherà. Forse, quindi, non intende rinunciarvi e non vede l'ora di iniziare a lavorare sulla seconda stagione.