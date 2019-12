Little Fires Everywhere: Reese Witherspoon e Kerry Washington nel primo teaser trailer della miniserie

News Serie TV

Hulu ne annuncia la data di debutto negli Stati Uniti.

L'attesa per l'arrivo in tv di Little Fires Everywhere si infiamma. In occasione dell'annuncio della data di debutto, il 18 marzo negli Stati Uniti, il servizio di video in streaming Hulu ha diffuso un incendiario teaser trailer - il primo - della miniserie con Reese Witherspoon e Kerry Washington basata sul fortunato romanzo di Celeste Ng Tanti piccoli fuochi.

Little Fires Everywhere segue i destini intrecciati di una famiglia perfetta, i Richardson (guidati dalla Witherspoon e dall'ex star di The Affair Joshua Jackson), e di un'enigmatica madre single trasferitasi in città con la figlia adolescente (Washington e Lexi Underwood). La storia si concentra su un misterioso incendio doloso e su un'adozione controversa, quella di una bambina i cui genitori adottivi bianchi si ritrovano al centro di una battaglia per la custodia con la madre biologica. Quando Bill Richardson, un avvocato, accetta di rappresentare gli amici di famiglia nella battaglia legale, segreti sconcertanti vengono a galla, complicando le loro vite.

Scritto da Liz Tigelaar (Casual, Nashville), il drama di 8 episodi coinvolge anche gli attori Rosemarie DeWitt (L'ultimo tycoon), Geoff Stults (Il risolutore), le star di Life Unexpected Britt Robertson, Kristoffer Polaha, Austin Basis e Reggie Austin, Jesse Williams (Grey's Anatomy), AnnaSophia Robb (The Carrie Diaries), Jaime Ray Newman (The Punisher), Byron Mann (Wu Assassins) e Jade Pettyjohn (School of Rock), solo per ricordarne alcuni.