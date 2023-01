Lioness: Nicole Kidman nel cast della serie di Taylor Sheridan

News Serie TV

L'attrice era già anche produttrice della nuova serie drammatica, in arrivo prossimamente su Paramount+.

Dopo le esperienze più recenti in The Undoing e Roar, Nicole Kidman torna a recitare in una serie tv. Come riportato da Variety, l'attrice premio Oscar sarà tra i protagonisti di Lioness, la nuova serie creata dall'ideatore Yellowstone Taylor Sheridan per Paramount+.

La trama di Lioness

Prodotta a livello esecutivo dalla stessa Kidman, Lioness trae ispirazione da un vero programma della CIA e racconta la storia di una Marine (Cruz Manuelos interpretata da Laysla De Oliveira) reclutata per fare amicizia con la figlia di un terrorista, al fine di abbattere l'organizzazione criminale dall'interno. Zoe Saldana interpreta Joe, una volitiva e cocciuta capo stazione del programma Lioness della CIA con il compito di addestrare, gestire e guidare i suoi agenti sotto copertura per assassinare i terroristi più pericolosi del mondo.

Il ruolo di Nicole Kidman e il resto del cast

Nicole Kidman sarà Kaitlyn Meade, supervisore senior della CIA che ha avuto una lunga carriera nella politica. Deve destreggiarsi tra le trappole dell'essere una donna nella comunità dell'intelligence di alto rango, una moglie che desidera ardentemente l'attenzione che lei stessa non può nemmeno dare e un mentore per qualcuno che "si aggira con sospetto vicino alla stessa strada rocciosa su cui si è trovata".

Il resto del cast comprende i precedentemente annunciati Dave Annable (Yellowstone, Walker), LaMonica Garrett (1883, The Terminal List), e James Jordan (Yellowstone, Mayor of Kingstown), tutti attori che hanno già lavorato in passato con Taylor Sheridan. Annable interpreterà Neil, il marito di Joe (Saldaña) e il padre delle loro due figlie. Jordan e Garrett saranno rispettivamente Two Cups e Tucker, agenti operativi della CIA Special Activities Division nella squadra di Joe.