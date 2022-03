Life & Beth, Disney+ porta in Italia la serie con Amy Schumer: Data e trailer italiano

News Serie TV

Il dramedy segue la vincitrice dell'Emmy nei panni di una donna che riparte da zero.

Nelle stesse ore in cui Life & Beth, la nuova serie tv scritta, diretta e interpretata dall'attrice e comica vincitrice dell'Emmy Amy Schumer, debutta negli Stati Uniti, Disney+ ne annuncia l'arrivo in Italia: il 18 maggio, con tutti gli episodi subito disponibili. Il servizio streaming ne ha diffuso anche il trailer italiano.





La trama e il cast di Life & Beth

Life & Beth racconta la storia di Beth (Schumer), una donna la cui vita sembrerebbe piuttosto bella sulla carta. È ammirata da tutte le persone con cui è cresciuta, guadagna bene come venditrice di vino, ha una relazione da molto tempo con un ragazzo di successo, e vive a Manhattan. Quando un incidente improvviso costringe Beth a confrontarsi con il suo passato, la sua vita cambia per sempre. Attraverso i flashback della sua adolescenza, Beth inizia a capire come sia diventata la persona che è oggi e chi vuole essere ora. Seguiremo il suo percorso verso una vita migliore, più audace e autentica, imparando a esprimersi e a vivere in modo più consapevole. Un viaggio lungo il viale dei ricordi che è una fonte inesauribile di traumi, comicità e accettazione.

Nella serie recita anche Michael Cera (Arrested Development) con il ruolo di John, un nuovo inaspettato interesse amoroso con il quale Beth non sembra avere nulla in comune, oltre a Susannah Flood (For the People) e Violet Yong. Tra le guest star segnaliamo invece Kevin Kane (già al fianco della Schumer in Inside Amy Schumer), Laura Benanti (Younger), Michael Rapaport (Atypical), Jonathan Groff (Looking), Hank Azaria (I Simpson) e June Squibb (Nebraska).