Liam Cunningham intervistato a Benevento per la serie The Hot Zone di NatGeo

News Serie TV

Il celebre Ser Davos Seaworth del Trono di Spade è tra i protagonisti della storia che racconta l'origine del virus Ebola.

“Penso che una delle ragioni per cui questa storia sia importante è la sua base scientifica” spiega Liam Cunningham il quale non usa mezzi termini per ricordare che “la seconda grande epidemia del virus Ebola sta accadendo oggi”. L'attore è ospite del BCT, Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, per presentare la mini serie in sei episodi The Hot Zone, la ricostruzione degli eventi reali degli anni 80 sull'origine del virus. Prodotta dal National Geographic, la serie è stata accolta molto bene dal pubblico americano e debutterà relativo canale italiano (Sky, 403) a settembre.

“Drammatizzare questa storia in una serie TV permette di raggiungere molte più persone e, come spesso succede sul National Geographic, seguiranno documentari su questo argomento” racconta Cunnigham durante l'incontro con la stampa. Oltre all'attore celebre per essere Ser Davos Seaworth di Game of Thrones, tra i protagonisti di The Hot Zone che interpretano scienziati dell'esercito USA troviamo anche Julianna Margulies, Noah Emmerich e Topher Grace. “Noi attori abbiamo la responsabilità di rendere piacevole la visione di un prodotto di intrattenimento” prosegue Cunningham, “ma quando c'è una base reale sulla storia che stai raccontando, devi essere più attento e aderente ai fatti, è un equilibrio delicato tra intrattenimento e storia vera.

The Hot Zone per Liam Cunnigham è stata una sorta di chiusura del cerchio, perché “prima di essere un attore ero un elettricista e il mio lavoro mi aveva portato in Africa negli anni 80. In questa serie mi sono trovato in girare nello Zimbabwe con la Jeep in cerca di virus, rivivendo i ricordi di quando viaggiavo con la Jeep su quelle strade per sistemare le linee elettriche”. Nel video qui sotto la nostra intervista a Cunningham realizzata a Benevento.