Legion: La nuova serie tv da questa sera su Fox

Dopo averne parlato per settimane, inclusa la nostra recensione di pochi giorni fa, il momento è arrivato: lunedì 13 febbraio alle ore 21:50 Legion, la prima serie tv ispirata all'universo degli X-Men della Marvel, debutta su Fox (canale 112 di Sky).





Una creazione di Noah Hawley, lo stesso sceneggiatore, regista e produttore esecutivo dietro il successo di Fargo, la nuova serie catapulta lo spettatore nel complesso mondo emotivo di un giovane uomo recluso da anni in un ospedale psichiatrico. In realtà, le voci che David Haller (Dan Stevens, Downton Abbey) sente non sono frutto di una schizofrenia incurabile: lui è il figlio del leader degli X-Men, Charles Xavier, ed è un mutante dai poteri incontrollabili.

Basata sul fumetto omonimo, Legion si addentra nell'universo degli X-Men con un approccio inedito, esplorando anche il lato esistenziale di David. Inoltre, per trasporre visivamente la realtà vacillante in cui lui è intrappolato, sono stati impiegati effetti speciali che indugiano sull'esplosione dei suoi poteri telecinetici, mettendo in scena atmosfere allucinate e disturbanti.

In un'intervista con Entertainment Weekly, Hawley (nella foto, a sinistra) ha spiegato che il suo protagonista si discosta dal genere dei supereroi dove i personaggi al centro della scena sono spesso tormentati e cacciatori di demoni che non potranno mai essere felici perché devono salvare il mondo. Ne ha alleggerito i toni, rendendo la serie più intima e personale, con un mix di drama e humour. Qui il protagonista non agisce motivato dal desiderio di uccidere il cattivo di turno ma da una cotta per la misteriosa Syd Barrett (Rachel Keller), così chiamata in omaggio ai Pink Floyd, ispiratori del mood psichedelico della serie (le scenografie rimandano a film come Arancia meccanica e Quadrophenia). La ragazza sfugge il contatto fisico perché condannata a scambiare il proprio corpo con chiunque la tocchi: è lei la forza motrice che spinge David verso una nuova direzione. Syd lo conduce dalla dottoressa Melanie Bird (Jean Smart, Fargo), una terapista che usa metodi non convenzionali e lo aiuta a capire che la sua follia è in realtà la manifestazione di un super potere.