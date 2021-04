Legends of Tomorrow omaggia i classici Disney nel trailer ufficiale della stagione 6

News Serie TV

Dopo una lunga pausa dovuta all'emergenza coronavirus, i nuovi episodi della serie DC andranno in onda negli Stati Uniti su The CW da questa domenica.

Dopo Star Trek, Friends e Downton Abbey, un prossimo episodio della serie supereroistica DC'Legends of Tomorrow renderà omaggio ai classici e alle principesse Disney. Lo rivela il trailer ufficiale della sesta stagione, diffuso dalla rete americana The CW in vista del debutto negli Stati Uniti questa domenica.

DC's Legends of Tomorrow 6: Cosa ci aspetta nella nuova stagione

La clip mostra la Astra di Olivia Swann diventare in qualche modo una principessa animata. Il nuovo ciclo di episodi vedrà inoltre le Leggende fare visita a un talent show musicale chiamato "Da Throne", qualcosa che sembra ispirarsi a programmi molto popolari tra il pubblico quali X-Factor e Il cantante mascherato. Della sesta stagione sappiamo nel frattempo che vedrà l'equipaggio della Waverider cercare di salvare Sara (Caity Lotz) dopo essere stata rapita dagli alieni. Una missione che richiederà l'aiuto di una nuova recluta, una texana armata di pistola di nome Spooner, interpretata dalla nuova aggiunta al cast regolare Lisseth Chavez (Chicago P.D.), rapita dagli alieni quando era piccola e intrisa di poteri che aiuteranno la squadra a contrastare i loro nemici intergalattici. Ammesso che lei non sia semplicemente pazza.

Dalle altre notizie recenti sappiamo che Shayan Sobhian (interprete di Behrad Tarazi) e Adam Tsekhman (Gary Green) sono stati promossi al grado di regolari insieme alla Swann, mentre Maisie Richardson-Sellers non riprenderà il ruolo di Charlie. Il veterano dell'Arrowverse David Ramsey apparirà in un episodio con un ruolo diverso da John Diggle. Inoltre, Nic Bishop (Body of Proof) e Raffi Barsoumian (The Vampire Diaries) sono stati ingaggiati per interpretare rispettivamente il generale guerrafondaio Kilgore nell'America di Kennedy, un personaggio ispirato al Buck Turgidson de Il dottor Stranamore, e del brillante e sadico Bishop, potenzialmente il prossimo principale avversario delle Leggende.