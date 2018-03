Legends of Tomorrow: Matt Ryan sarà John Constantine a tempo pieno

Più di tre anni dopo la frettolosa cancellazione di Constantine a NBC, il cacciatore di demoni e maestro dell'occulto John Constantine tornerà a essere il protagonista di una serie tv. Matt Ryan, l'attore che lo ha interpretato, è tornato a vestirne i panni nell'episodio di DC's Legends of Tomorrow in onda negli Stati Uniti ieri sera, in occasione del quale è stato annunciato che, se il superhero drama sarà rinnovato per una quarta stagione, come sembra probabile, lo stesso sarà promosso al grado di regolare.

Dopo Constantine, Ryan era tornato a interpretare il suo personaggio prima in un episodio di Arrow e nell'ultima stagione tre volte (di cui una non accreditata) nello spin-off Legends of Tomorrow. Quella di ieri sera non sarà la sua ultima volta prima del finale del 9 aprile, mentre sulla piattaforma CW Seed Ryan sarà il doppiatore della versione animata di John nella serie Constantine, il cui debutto è previsto per questo sabato.

Un coinvolgimento a tempo pieno di Constantine nelle dinamiche dell'Arrowverse era da tempo tra i desideri dei fan. In attesa di sapere se The CW deciderà effettivamente di andare avanti, ricordiamo che in Italia i nuovi episodi di Legends of Tomorrow sono in onda su Premium Action ogni mercoledì alle ore 21:20.