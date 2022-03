Legacies: Nathaniel Buzolic e Charles Michael Davis saranno di nuovo Kol e Marcel nella stagione 4

News Serie TV

I due attori appariranno in un prossimo episodio con Claire Holt e Riley Voelkel.

Legacies sta per dare il benvenuto a due attori molto cari al pubblico di The Originals. Nathaniel Buzolic e Charles Michael Davis riprenderanno i ruoli di Kol Mikaelson e Marcel Gerard in un episodio della quarta stagione in onda negli Stati Uniti su The CW il 14 aprile. Per loro sarà la prima volta di nuovo nei panni dei due personaggi dalla conclusione di The Originals nel 2018, mentre lo spin-off riporterà per l'occasione Claire Holt e Riley Voelkel nei panni di Rebekah e Freya Mikaelson, già ospitate in passato.

Legacies 4: Il ritorno dei Mikaelson

"La famiglia Mikaelson è la benvenuta in qualsiasi momento, sempre e per sempre", aveva detto lo showrunner Brett Matthews a TVLine in una recente occasione. "È una gioia ritrovare questi personaggi e il talento di chi li interpreta. Il Covid lo rende difficile, così come gli impegni di ciascuno. Ma se non possono venire a New Orlenas, potremmo semplicemente dover andare da loro".

Ma quali circostante porteranno il quartetto in Legacies? Ecco cosa recita la trama ufficiale dell'episodio, intitolato opportunamente Everything That Can Be Lost May Also Be Found (Tutto ciò che può essere perso può anche essere ritrovato, TdR): "Hope continua a essere turbinata nella confusione e a combattere la sua umanità, il che la porta a riunirsi con le persone per lei più importanti: Rebekah, Marcel, Kol e Freya". Questi ritorni seguono quelli degli altri attori di The Originals e The Vampire Diaries Zach Roerig (Matt), Jodi-Lyn O'Keefe (Jo), Chris Wood (Kai) e Rebecca Breeds (Aurora), mentre Candice King (Caroline) ha avuto una parte fuori campo.