Le Winx prendono vita nello spettacolare primo trailer della serie tv di Netflix

Fate: The Winx Saga debutterà sul servizio di video in streaming a gennaio.

Le Winx stanno arrivando su Netflix, e saranno un po' diverse da come le ricordavate. Il servizio di video in streaming ha diffuso oggi il teaser trailer e le prime foto ufficiali di Fate: The Winx Saga, la serie live-action basata sul celebre cartone animato italiano creato da Iginio Straffi. Firmato da Brian Young, nome noto ai fan di The Vampire Diaries, l'adattamento farà il suo debutto, con i sei episodi prodotti, il 22 gennaio.

La trama e il cast di Fate: The Winx Saga

Fate: The Winx Saga racconta le avventure di cinque fate che frequentano Alfea, il collegio di magia di Oltre Mondo. Le protagoniste dovranno imparare a gestire i propri poteri magici mentre affrontano l'amore, le rivalità e i mostri che minacciano la loro esistenza. Nel cast Abigail Cowen (Le terrificanti avventure di Sabrina, The Fosters) con il ruolo di Bloom, Hannah van der Westhuysen (The Fugitives) di Stella, Precious Mustapha (Il giovane ispettore Morse) di Aisha, Eliot Salt (Normal People) di Terra, Elisha Applebaum di Musa, Sadie Soverall di Beatrix, Freddie Thorp (The Discovery of Witches) di Riven, Danny Griffin (The Gentlemen) di Sky, Theo Graham di Dane e Jacob Dudman (I Medici) di Sam. Si aggiungono Eve Best (Nurse Jackie), Robert James-Collier (Downton Abbey), Josh Cowdery (Agents of S.H.I.E.L.D.), Alexander Mcqueen ed Eva Birthistle (The Last Kingdom).

"So di essere uno scrittore, ma le parole non sono in grado di descrivere quanto ci emoziona sapere che Fate: The Winx Saga prenderà vita con questi incredibili attori", aveva detto Young in una precedente occasione. "Non vedo l’ora che i fan delle Winx in tutto il mondo vedano cosa abbiamo in serbo per loro e che nuovi spettatori possano scoprire quello che amiamo, così tanto, di questo mondo e di questi personaggi".