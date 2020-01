Le terrificanti avventure di Sabrina: Un infernale video musicale in attesa della Parte 3

News Serie TV

I nuovi episodi della serie tv di successo sono attesi su Netflix per il 24 gennaio.

"Quando si tratta di amore, io andrò dritta all'inferno". Non avevamo dubbi, Sabrina Spellman. Ma sentirlo ribadire con un delizioso motivetto non può che far piacere. Soprattutto quando mancano ancora due settimane all'arrivo su Netflix dei nuovi episodi de Le terrificanti avventure di Sabrina e l'attesa rischia di farci impazzire. Dunque, diamo un'occhiata all'infernale video musicale che i produttori della serie di successo hanno tirato fuori mentre il 24 gennaio e la Parte 3 si avvicinano.

Questa volta il personaggio interpretato da Kiernan Shipka dovrà affrontare le conseguenze di quanto avvenuto nel finale del ciclo precedente, quando ha sconfitto il Signore Oscuro, che si era rivelato essere suo padre, e questo è rimasto bloccato nel corpo del fidanzato Nicholas Scratch. Incapace di convivere con l'idea che Nick abbia fatto un tale sacrificio consapevole che sarebbe rimasto intrappolato all'Inferno, Sabrina intraprende un oscuro viaggio negli inferi con la missione di liberarlo dalla dannazione eterna, aiutata dagli amici Harvey, Rosalind e Theo. Nel frattempo, l'assenza del Signore Oscuro ha gravi conseguenze sul Regno degli Inferi e, con il trono vuoto, la protagonista deve assumere il titolo di Regina per difenderlo da un pretendente, l'affascinante principe Calibano.