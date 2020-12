Le terrificanti avventure di Sabrina riporta in tv le originali zie Hilda e Zelda

News Serie TV

Gli ultimi episodi della serie tv soprannaturale in streaming su Netflix dal 31 dicembre.

E il premio per il crossover più epico del 2020 va, proprio sul finire dell'anno, a Le terrificanti avventure di Sabrina. In attesa dell'arrivo in tv della quarta e ultima parte della serie soprannaturale, un video condiviso da Netflix rivela in anteprima che la stessa ospiterà Caroline Rhea e Beth Broderick, le attrici che hanno interpretato le zie Hilda e Zelda nella memorabile serie tv degli anni '90 Sabrina, vita da strega, nell'adattamento più dark del servizio streaming interpretate invece da Lucy Davis e Miranda Otto.

Le terrificanti avventure di Sabrina ospita Caroline Rhea e Beth Broderick

Come si può vedere nella clip, in un prossimo episodio de Le terrificanti avventure di Sabrina, Greendale e Sabrina Spellman conosceranno due nuove Hilda e Zelda, interpretate appunto dalle guest star Rhea e Broderick. Se, allo stesso modo del personaggio di Kiernan Shipka, vi sentite un po' confusi, nessun problema, le risposte arriveranno molto presto: il debutto degli ultimi episodi è fissato per il 31 dicembre. Nel frattempo, quelle risate in sottofondo e gli altri suoni tipici di un set sembrano suggerire che tra le molte emergenze che la ragazza dovrà affrontare prima della fine ci siano anche gli universi paralleli.

Le terrificanti avventure di Sabrina: La trama della Parte 4

Gli ultimi 8 episodi della serie tv di Roberto Aguirre-Sacasa vedranno gli Orrori di Eldritch discendere su Greendale, mettendo la congrega nella situazione di dover combattere ogni terrificante minaccia una per una, fino al Vuoto, che rappresenta la fine di tutte le cose. Mentre le streghe faranno la guerra, con l'aiuto del Fright Club, Nick inizierà lentamente a riconquistare il cuore di Sabrina, ma potrebbe essere troppo tardi.