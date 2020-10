Le terrificanti avventure di Sabrina 4: Il primo trailer della parte finale ne annuncia la data

News Serie TV

La serie soprannaturale con Kiernan Shipka tornerà su Netflix per l'ultima volta a dicembre.

"Il mio nome è Sabrina Spellman e non ho alcuna intenzione di rinunciarci!". È con queste parole che il personaggio interpretato da Kiernan Shipka riporta l'attenzione sulla serie soprannaturale di Netflix Le terrificanti avventure di Sabrina nel primo trailer della quarta e ultima parte, dal quale apprendiamo anche e soprattutto che la data di debutto è stata fissata per il 31 dicembre, giusto l'ultimo giorno di questo nefasto 2020.

Le terrificanti avventure di Sabrina: La trama della Parte 4

Nel corso degli otto episodi della parte 4, gli Orrori di Eldritch discenderanno su Greendale, mettendo la congrega nella situazione di dover combattere ogni terrificante minaccia una per una, fino al Vuoto, che rappresenta la fine di tutte le cose. Mentre le streghe fanno la guerra, con l'aiuto del Fright Club, Nick inizia lentamente a riconquistare il cuore di Sabrina, ma potrebbe essere troppo tardi.

"Lavorare a Le terrificanti avventure di Sabrina è stato un onore incredibile sin dal primo giorno", aveva dichiarato l'ideatore Roberto Aguirre-Sacasa a luglio in occasione della notizia della conclusione della serie. "Il cast, a cominciare dalla Kiernan nei panni della strega adolescente amata da tutti, è stato una gioia assoluta. Sono molto grato alla troupe, agli sceneggiatori, ai produttori e a tutti gli altri per aver riversato così tanto amore in questo sogno oscuro. Sono altresì grato ai nostri partner di Netflix, Warner Bros., Berlanti Television e Archie Comics per averci permesso di raccontare la storia che volevamo raccontare, nel modo in cui volevamo raccontarla. Non vediamo l'ora che tutti vedano la quarta parte".