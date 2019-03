Le terrificanti avventure di Sabrina 2: Il trailer dei nuovi episodi in streaming dal 5 aprile

"C'è qualcosa di diverso in Sabrina". Si apre con queste parole il trailer della seconda parte de Le terrificanti avventure di Sabrina, disponibile in streaming su Netflix dal 5 aprile. Chi si è lasciato incantare dagli episodi del ciclo inaugurale, già saprà che Zia Hilda non ha tutti i torti. "Sento di aver intrapreso un cammino più oscuro", ammette la strega adolescente interpretata da Kiernan Shipka, aggiungendo che "magari non è così male".

Solstizio d'inverno a parte, l'ultima volta la giovane Spellman aveva infine capitolato con il Signore Oscuro firmando il Libro della Bestia, così da ottenere il potere che le avrebbe permesso di sconfiggere le Tredici Streghe e salvare la popolazione di Greendale da morte certa. Un piano ardito dalla subdola Madam Satan (Michelle Gomez), ovviamente per il proprio tornaconto (diventare la Regina), il quale ha messo appunto Sabrina su un cammino nuovo. Sempre più curiosa di conoscere le sue radici ma al contempo attenta alle sue amicizie nel mondo dei mortali, nei nuovi episodi Sabrina dovrà anche districarsi in un triangolo amoroso tra il suo primo amore "terreno" Harvey Kinkle (Ross Lynch) e il sexy stregone Nicholas Scratch (Gavin Leatherwood) dopo essersi allontanata dal primo temendo di metterlo in pericolo, finendo inevitabilmente con l'avvicinarsi al secondo.