Le star di Prison Break Wentworth Miller e Dominic Purcell di nuovo insieme nella serie tv Snatchback

Il potenziale drama, creato dallo sceneggiatore di The Shield Scott Rosenbaum, racconta una storia di ostaggi.

I fratelli di Prison Break Wentworth Miller e Dominic Purcell divideranno nuovamente lo schermo di una serie tv. Secondo Variety, i due attori saranno i protagonisti di Snatchback, un nuovo drama a tema ostaggi in sviluppo allo studio Universal Television.

Snatchback: La trama della nuova serie tv

Scritta e prodotta a livello esecutivo da Scott Rosenbaum, un'eminenza del piccolo schermo celebre per i suoi trascorsi dietro le quinte di The Shield e Chuck, Snatchback racconta una storia ispirata dalla vita di un vero agente dei Servizi Segreti tuttora attivo sul campo. Questa segue una squadra di agenti altamente qualificati, ingaggiati privatamente, mentre salvano ostaggi da alcuni tra i luoghi più esotici e allo stesso tempo pericolosi del pianeta.

I dettagli dei personaggi interpretati da Miller e Purcell non sono al momento disponibili, mentre il progetto è in cerca di una realtà televisiva interessata a mandarlo in onda. I due attori, amatissimi dal pubblico nei panni dei fuggitivi Michael Scofield e Lincoln Burrows in Prison Break, ruoli che hanno ripreso brevemente nel revival del 2017, si erano già riuniti una volta grazie all'Arrowverse, apparendo insieme in DC's Legends of Tomorrow.