Le nuove stagioni di Chicago Fire, Med e P.D. si svelano in un emozionante trailer

I nuovi episodi delle tre serie tv di successo andranno in onda negli Stati Uniti dal 17 gennaio.

Una nuova stagione di storie sta per iniziare per Chicago Fire e gli spin-off Chicago Med e Chicago P.D., tra le serie più apprezzate e seguite della tv americana, molto popolari anche nel resto del mondo. L'appuntamento su NBC è fissato per la serata di mercoledì 17 gennaio, ma il trailer diffuso dalla rete ne offre subito un assaggio, ricordando una volta in più che per i vigili del fuoco, i medici e i poliziotti di Chicago le emergenze e le sfide professionali e personali non finiscono mai.





Chicago Fire, Med e P.D.: Cosa ci aspetta nelle nuove stagioni

Per Chicago Fire, giunta alla stagione 12, lo sviluppo più importante riguarda il ritorno di Kelly Severide (interpretato da Taylor Kinney, assente dall'inizio dello scorso anno per motivi personali), partito per seguire un programma di formazione sull'investigazione di incendi dolosi in Alabama e poi trattenutosi per più tempo, con grande preoccupazione della moglie Stella (Miranda Rae Mayo). "Praticamente sono dovuta venire in Alabama, metterti in manette e trascinarti a casa" si lamenta lei nel trailer, con lui che tenta di rassicurarla dicendole che "Sono qui, siamo nella stessa situazione insieme". Questo mentre la Stazione 51 dice addio a Blake Gallo (Alberto Rosende) prima di doverlo dire anche a Sylvie Brett (Kara Killmer).

La stagione 9 di Chicago Med introduce il nuovo medico del pronto soccorso Mitch Ripley, interpretato dall'aggiunta al cast Luke Mitchell (Blindspot). Si tratta di una vecchia conoscenza del Dott. Daniel Charles (Oliver Platt), un trentenne con un passato travagliato. "Sono un medico di questo ospedale. Non trattarmi come il ragazzo che conoscevi 20 anni fa", ci tiene a dire a Daniel. Nel frattempo, Chicago P.D., in onda con la stagione 11, si prepara a salutare la detective Hailey Upton (questa sarà l'ultima stagione per Tracy Spiridakos), sebbene per ora tutti siano molto più in apprensione per le sorti dell'agente Adam Ruzek (Patrick John Flueger), che l'ultima volta avevamo lasciato in condizioni critiche.