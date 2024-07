Le Gilmore Girls di nuovo insieme: La foto della reunion tra Lauren Graham e Kelly Bishop

News Serie TV

Le due attrici si sono ritrovare a pranzo. Dal revival di Netflix sono passati già 8 anni.

Non è stata la consueta cena del venerdì ma poco ci è mancato. Lauren Graham e Kelly Bishop si sono ritrovate diversi anni dopo Una mamma per amica per condividere un pranzo amichevole in una giornata di festa. E, per nostra fortuna, hanno voluto immortalare il momento con un selfie condiviso dalla Graham attraverso il suo profilo Instagram.

Gilmore Girls: La reunion tra Lauren Graham e Kelly Bishop

Graham e Bishop hanno condiviso il set di Gilmore Girls per sette stagioni dal 2000 al 2007, e nuovamente nel 2016 nel revival di quattro episodi di Netflix, l'una nei panni di Lorelai Gilmore e l'altra in quelli di sua madre Emily. Purtroppo è mancata all'incontro la figlia/nipote Alexis Bledel, interprete della terza Gilmore, Rory. "Brindiamo alle signore che pranzano", ha scritto Graham nella didascalia che accompagna la foto.

Considerata la loro una delle rappresentazioni di un rapporto madre-figlia più realistiche ed esilaranti mai viste sullo schermo, Graham e Bishop si sono ritrovare all'indomani delle dichiarazioni dell'altra star di Una mamma per amica Keiko Agena secondo le quali la sua Lane Kim ha ancora un'infatuazione per il suo primo amore, Dave Rygalski (Adam Brody, che lasciò la serie per recitare in The O.C.). "Per quanto rock and roll abbia detto di essere, penso che in lei ci sia un po' di mal d'amore per quella relazione", ha rivelato l'attrice a E! News. "Forse qualche sogno a occhi aperti. Non so se avrebbe mai agito per qualcosa, ma sicuramente per un'amicizia".