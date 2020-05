Le amiche di mamma: Il trailer ufficiale della stagione finale prepara l'addio alla serie

News Serie TV

La seconda parte della quinta e ultima stagione arriva su Netflix il 2 giugno.

Preparatevi a dire addio alla grande famiglia Tanner-Fuller de Le amiche di mamma: gli ultimi nove episodi della quinta e ultima stagione della serie sequel della storica sitcom degli anni '90 Gli amici di papà arrivano su Netflix il prossimo 2 giugno. Pronti a partecipare al matrimonio del secolo? Come si intuisce dal trailer ufficiale, torneranno vecchie conoscenze e il divertimento sarà assicurato.

Gli episodi finali de Le amiche di mamma

In streaming su Netflix dal 2016, Le amiche di mamma segue la vita della famiglia allargata di D.J. (Candace Cameron Bure) e Stephanie (Jodie Sweetin), due sorelle che iniziano a vivere sotto lo stesso tetto, la casa dove sono cresciute, con i loro figli e l'amica Kimmy (Andrea Barber). Nella clip celebrativa si vedono i preparativi per l'atteso matrimonio tra D.J. e Steve (Scott Weigner), "un matrimonio triplo" perché, come sottolinea D.J., "Steve non sposa solo me, sposa tutta la mia famiglia!". Nel video si intravedono anche Bob Saget, John Stamos e Dave Coulier, storici volti della sitcom originale che tornano in questi episodi finali. Una curiosità: l'ultimo episodio è intitolato Our Very Last Show, Again, in riferimento al titolo del primo episodio della serie, Our Very First Show, Again, che strizzava a sua volta l'occhio a quello dell'episodio inaugurale di Gli amici di papà Our Very First Show.