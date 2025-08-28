TGCom24
Home | Serie TV | News | Lazarus: Data e prime foto della nuova serie di Harlan Coben per Prime Video
News Serie TV

Lazarus: Data e prime foto della nuova serie di Harlan Coben per Prime Video

Emanuele Manta
2

Prime Video annuncia la data di uscita della nuova serie tv Harlan Coben's Lazarus, con Sam Claflin e Bill Nighy. Diffuse anche le prime foto ufficiali.

Lazarus: Data e prime foto della nuova serie di Harlan Coben per Prime Video

Il 2025 si conferma un anno ricco di gratificazioni per i fan di Harlan Coben e delle sue storie. Su Prime Video sta per arrivare la quarta serie di quest'anno creata dall'affermato scrittore statunitense o tratta da un suo romanzo. Stiamo parlando del thriller horror/psicologico Harlan Coben's Lazarus, del quale è stata fissata la data di uscita al 22 ottobre e sono state diffuse le prime foto ufficiali.

La trama e il cast di Harlan Coben's Lazarus

Creata con Danny Brocklehurst, lo stesso sceneggiatore e produttore dietro l'adattamento del romanzo del 2016 di Coben Un inganno di troppo, uno dei successi dello scorso anno di Netflix, Harlan Coben's Lazarus racconta una storia originale incentrata su Joel Lazarus (interpretato dalla star di Daisy Jones & the Six e Il conte di Montecristo Sam Claflin), uno psicologo forense che torna a casa dopo il suicidio di suo padre, il Dott. Jonathan Lazarus (il candidato all'Oscar Bill Nighy), e inizia ad avere esperienze inquietanti che non possono essere spiegate. Joel si ritrova coinvolto rapidamente in una serie di casi di omicidio irrisolti, mentre affronta il mistero della morte del padre e dell'omicidio della sorella 25 anni prima.

Harlan Coben's Lazarus

Harlan Coben's Lazarus

Il cast Lazarus include anche Alexandra Roach (Sanditon) nel ruolo di Jenna Lazarus, David Fynn (Belgravia: The Next Chapter) di Seth McGovern, Karla Crome (Carnival Row) di Bella Catton e Kate Ashfield (Sanditon) della detective Alison Brown. La serie segue Missing You, uscita su Netflix a inizio anno e basata sul romanzo omonimo; Un solo sguardo, disponibile su Netflix da marzo e basata sul romanzo Identità al buio; e Atrapados - In trappola, uscita anch'essa a marzo, sempre su Netflix, e basata sul romanzo Caught. Per Prime Video si tratta invece della seconda serie di Coben dopo Shelter del 2023, basata sul romanzo omonimo e cancellata dopo una sola stagione.

Harlan Coben's Lazarus

Harlan Coben's Lazarus

Harlan Coben's Lazarus

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Emanuele Manta
  • Redattore specializzato in Serie TV
  • Appassionato di animazione, videogame e fumetti
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Upload 4, il finale spiegato: L'ideatore Greg Daniels svela il destino dei due Nathan
news Serie TV Upload 4, il finale spiegato: L'ideatore Greg Daniels svela il destino dei due Nathan
9-1-1: Nashville, gli uomini della Caserma 113 in azione in un nuovo teaser trailer
news Serie TV 9-1-1: Nashville, gli uomini della Caserma 113 in azione in un nuovo teaser trailer
Prime Video sviluppa una miniserie sulla vicenda giudiziaria di Karen Read, interpretata da Elizabeth Banks
news Serie TV Prime Video sviluppa una miniserie sulla vicenda giudiziaria di Karen Read, interpretata da Elizabeth Banks
Bad Monkey affida un ruolo regolare a John Malkovich nella stagione 2
news Serie TV Bad Monkey affida un ruolo regolare a John Malkovich nella stagione 2
Amazon chiede ai fan de L'estate nei tuoi occhi di smetterla di bullizzare i membri del cast
news Serie TV Amazon chiede ai fan de L'estate nei tuoi occhi di smetterla di bullizzare i membri del cast
Monster: Charlie Hunnam è il serial killer Ed Gein nei poster della stagione 3 che ne svelano la data d'uscita
news Serie TV Monster: Charlie Hunnam è il serial killer Ed Gein nei poster della stagione 3 che ne svelano la data d'uscita
The Paper, Steve Carell e John Krasinski di The Office hanno invaso il set dello spin-off
news Serie TV The Paper, Steve Carell e John Krasinski di The Office hanno invaso il set dello spin-off
Hostage 2 ci sarà? Tutto quello che sappiamo su una seconda stagione della serie politica di Neflix
news Serie TV Hostage 2 ci sarà? Tutto quello che sappiamo su una seconda stagione della serie politica di Neflix
Scopri tutte le News Serie TV
Le Serie TV del Momento
L'estate nei tuoi occhi
Upload
The Terminal List: Lupo Nero
Uno splendido errore
Mercoledì
Watson
Alien: Pianeta Terra
NCIS: Tony & Ziva
The Twisted Tale of Amanda Knox
Untamed
Dexter: Resurrection
Stranger Things
Vai a Tutte le Serie TV