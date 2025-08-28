Lazarus: Data e prime foto della nuova serie di Harlan Coben per Prime Video

News Serie TV

Prime Video annuncia la data di uscita della nuova serie tv Harlan Coben's Lazarus, con Sam Claflin e Bill Nighy. Diffuse anche le prime foto ufficiali.

Il 2025 si conferma un anno ricco di gratificazioni per i fan di Harlan Coben e delle sue storie. Su Prime Video sta per arrivare la quarta serie di quest'anno creata dall'affermato scrittore statunitense o tratta da un suo romanzo. Stiamo parlando del thriller horror/psicologico Harlan Coben's Lazarus, del quale è stata fissata la data di uscita al 22 ottobre e sono state diffuse le prime foto ufficiali.

La trama e il cast di Harlan Coben's Lazarus

Creata con Danny Brocklehurst, lo stesso sceneggiatore e produttore dietro l'adattamento del romanzo del 2016 di Coben Un inganno di troppo, uno dei successi dello scorso anno di Netflix, Harlan Coben's Lazarus racconta una storia originale incentrata su Joel Lazarus (interpretato dalla star di Daisy Jones & the Six e Il conte di Montecristo Sam Claflin), uno psicologo forense che torna a casa dopo il suicidio di suo padre, il Dott. Jonathan Lazarus (il candidato all'Oscar Bill Nighy), e inizia ad avere esperienze inquietanti che non possono essere spiegate. Joel si ritrova coinvolto rapidamente in una serie di casi di omicidio irrisolti, mentre affronta il mistero della morte del padre e dell'omicidio della sorella 25 anni prima.

Il cast Lazarus include anche Alexandra Roach (Sanditon) nel ruolo di Jenna Lazarus, David Fynn (Belgravia: The Next Chapter) di Seth McGovern, Karla Crome (Carnival Row) di Bella Catton e Kate Ashfield (Sanditon) della detective Alison Brown. La serie segue Missing You, uscita su Netflix a inizio anno e basata sul romanzo omonimo; Un solo sguardo, disponibile su Netflix da marzo e basata sul romanzo Identità al buio; e Atrapados - In trappola, uscita anch'essa a marzo, sempre su Netflix, e basata sul romanzo Caught. Per Prime Video si tratta invece della seconda serie di Coben dopo Shelter del 2023, basata sul romanzo omonimo e cancellata dopo una sola stagione.