Lawmen: Bass Reeves giura solennemente nel trailer della nuova serie western dell'ideatore di Yellowstone

Nel cast David Oyelowo, Dennis Quaid, Donald Sutherland e Garrett Hedlund.

Paramount+ ha diffuso un nuovo trailer di Lawmen: La storia di Bass Reeves, ultima creazione del prolifico Taylor Sheridan, lo stesso sceneggiatore e produttore esecutivo di Yellowstone, Mayor of Kingstown, Tulsa King e Operazione Speciale: Lioness. In programmazione, in streaming, dal 5 novembre, il drama western esplora la figura leggendaria del pistolero statunitense Bass Reeves, primo agente dei Marshal nero a ovest del fiume Mississippi, interpretato dal nominato a due Emmy David Oyelowo (Silo, Selma: La strada per la libertà).

La trama e il cast di Lawmen: La storia di Bass Reeves

Una potenziale serie antologica in cui ogni stagione sarebbe dedicata a un diverso iconico uomo di legge che ha avuto un impatto sulla Storia, Lawmen: La storia di Bass Reeves ci porta alla fine del XIX secolo, dopo la guerra civile americana. L'ex schiavo Bass Reeves viene nominato agente dei Marshal nello stato dell'Arkansas e ottiene il difficile compito di rappresentare la legge in uno dei territori più selvaggi degli Stati Uniti, lottando contro un mondo popolato da discriminazioni di ogni genere. Come ci racconta la sua storia, Reeves catturerà oltre 3,000 dei criminali più pericolosi senza mai rimanere ferito, finendo con l'essere ricordato per questo come uno dei grandi eroi di frontiera americani

Il notevole cast della serie include anche Dennis Quaid nei panni di Sherrill Lynn, l'agente dei Marshal che recluta Reeves; Donald Sutherland di Isaac Parker, un giudice autorevole del tribunale di Fort Smith; Garrett Hedlund di Garrett Montgomery, un uomo che Bass assume per la sua conoscenza ed esperienza nella zona; Lauren E. Banks di Jennie Reeves, la moglie di Bass; e Shea Whigham del colonnello George Reeves, il maestro onesto e incredibilmente crudele di Bass.