Law & Order: Unità Speciale si riprende Amanda Rollins, ma per quanto tempo?

Il legal drama di successo tornerà su NBC con la stagione 25 il 18 gennaio.

Kelli Giddish continua a gironzolare attorno a Law & Order: Unità Speciale. Interprete per oltre undici anni della detective Amanda Rollins, l'attrice aveva lasciato il cast lo scorso dicembre, poco dopo l'inizio della ventiquattresima stagione, ma era tornata nel finale per condividere con gli ex colleghi la bella notizia della sua dolce attesa. Per la gioia dei fan che la amano così tanto, lo farà di nuovo. E molto presto!

Kelli Giddish torna in Law & Order: Unità Speciale

Secondo TVLine, Giddish riprenderà per la seconda volta il ruolo di Amanda Rollins nel primo episodio della stagione 25, in onda negli Stati Uniti il 18 gennaio (in ritardo a causa dello sciopero combinato degli sceneggiatori della WGA e degli attori della SAG-AFTRA). L'ultima volta, nel finale, che era anche parte di un crossover con Law & Order e Law & Order: Organized Crime, Rollins aveva rivelato di essere incinta del suo terzo figlio, primo frutto del suo recente matrimonio con il vice procuratore Dominick 'Sonny' Carisi (Peter Scanavino), in seguito al quale aveva deciso di lasciare il suo lavoro come detective dell'Unità Vittime Speciali per insegnare alla Fordham University.

Come raccontato dalla stessa Giddish, ciò che stava accadendo nella vita del suo personaggio era un piacevole riflesso di quello che lei stava vivendo in prima persona. La gravidanza della Rollins coincideva infatti con quella dell'attrice, a giugno diventata mamma per la terza volta, di Oldie, nato dal suo matrimonio con Beau Richards. Anche le precedenti gravidanze, di Ludo e Charlie, avuti dall'ex marito Lawrence Faulborn, erano state scritte in SVU. "Credo semplicemente che fosse arrivato quel momento nella storia di Rollins", aveva detto. "Sentivo come se stesse andando verso una certa direzione, e la direzione verso cui era diretta la scorsa notte, sembrava esattamente il posto giusto per lasciarla proprio ora. Sono davvero felice delle cose che stanno accadendo nella mia vita privata e del tipo di riflesso tra ciò che sta accadendo nella mia vita privata e ciò che sta accadendo in quella di Rollins. C'è molta gioia da provare".

Tuttavia, in occasione di quella felice rimpatriata, l'ex detective ha ammesso di essere molto annoiata da quando ha lasciato la squadra. "Amo gli studenti, ma mi manca quella sensazione quando risolvi un bel mistero" ha rivelato all'Elliot Stabler di Christopher Meloni, che potrebbe essere il motivo o uno dei motivi di questo suo nuovo ritorno. Al momento la sua presenza è confermata in un solo episodio, ma non è escluso che i fan, alla fine, riusciranno a vederla più volte nel corso della breve (13 episodi) venticinquesima stagione.