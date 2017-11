Law & Order: Unità Speciale, lo scandalo Harvey Weinstein ispira un episodio della stagione 19

Lo scandalo di cui tutti parlano, quello che ha coinvolto l'affermato produttore cinematografico e televisivo Harvey Weinstein, accusato di molestie sessuali ai danni di alcune attrici di Hollywood e per questo licenziato dalla società che aveva co-fondato, The Weinstein Company, ispirerà un prossimo episodio della stagione 19 del legal drama di NBC Law & Order: Unità Speciale.

In onda negli Stati Uniti il prossimo anno, l'episodio "non sarà ambientato nel regno dell'industria dello spettacolo", come spiegato dal produttore esecutivo Michael Chernuchin a Entertainment Weekly. "È una puntata molto importante sulla cultura dello stupro in un'industria. Abbiamo voluto cercare di estendere il caso per criminalizzare quel tipo di ambiente". Chernuchin ha aggiunto: "Stavamo lavorando a una storia sui piloti delle compagnie aeree e su come sia un club per soli uomini, e ci siamo detti: 'Wow, questo è esattamente quello che le attrici stanno passando a Hollywood. È lo stesso ambiente'. Così diremo tutto quello che vogliamo dire su Harvey con i piloti di linea".

Una serie che si è sempre ispirata alla realtà per raccontare le sue storie di violenze legate alla sessualità umana, Law & Order: Unità Speciale è in onda in Italia con gli episodi inediti della stagione 18 ogni domenica alle ore 21:15 su Premium Crime. Un suo episodio ispirato dalle dichiarazioni sessiste e dalle altre controversie che hanno portato alcuni ad accusare di misoginia colui che è diventato poi il 45° Presidente degli Stati Uniti d'America, Donald Trump, non è stato tuttora trasmesso da NBC, ma dovrebbe infine vedere la luce entro la prossima primavera.