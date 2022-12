Law & Order: Unità Speciale, Kelli Giddish spiega il vero motivo dietro il suo addio alla serie tv

News Serie TV

Sembrano smentite le voci secondo cui l'attrice sarebbe stata licenziata.

Lo scorso giovedì è andato in onda negli Stati Uniti l'ultimo episodio di Kelli Giddish in Law & Order: Unità Speciale. Dopo quindici anni e oltre 250 episodi, l'attrice ha appeso al chiodo i panni della detective Amanda Rollins, uno dei personaggi più amati dal pubblico della serie tv, tra le più longeve del primetime americano (attualmente siamo alla 24esima stagione!). I motivi di questo suo addio li ha spiegati alcune ore dopo in un'intervista pubblicata da Variety.

Law & Order: Unità Speciale, perché Kelli Giddish ha lasciato la serie tv?

"Credo semplicemente che fosse arrivato quel momento nella storia di Rollins", ha detto l'attrice. "Sentivo come se stesse andando verso una certa direzione, e la direzione verso cui era diretta la scorsa notte, sembrava esattamente il posto giusto per lasciarla proprio ora". E ha aggiunto: "Sono davvero felice delle cose che stanno accadendo nella mia vita privata e del tipo di riflesso tra ciò che sta accadendo nella mia vita privata e ciò che sta accadendo in quella di Rollins. C'è molta gioia da provare".

Le parole della Giddish sembrano smentire le voci precedenti secondo cui l'attrice sia stata licenziata dalla produzione. Ha detto di essere al corrente che questi sarebbero stati i suoi ultimi episodi da "prima dell'inizio della stagione, quest'anno. Abbiamo lavorato insieme a questa storia e penso che l'ultimo episodio sia culminato nel bellissimo rapporto tra Rollins e Benson, e abbiamo visto Carisi e Rollins sposarsi, il che è stato un vero piacere".

Cosa è successo nell'ultimo episodio di Amanda Rollins

Il matrimonio di Rollins con il vice procuratore Dominick Carisi (Peter Scanavino), che ha coronato una relazione sentimentale cominciata la scorsa stagione, non è stato l'unica svolta nell'episodio And a Trauma in a Pear Tree, anche l'ultimo di quest'anno per Law & Order: Unità Speciale, e chiaramente da solo non bastava a motivare l'uscita di scena del personaggio, soprattutto considerando che Carisi invece rimane. Ha visto anche Rollins decidere di lasciare la squadra di Olivia Benson e accettare un impiego come insegnante presso la Fordham University, sempre a New York.

Il fatto che sia semplicemente da un'altra parte, ma ancora in vita, lascia la porta aperta a un suo possibile ritorno in futuro, e difatti Giddish ha detto: "Quello di Dick Wolf è un universo talmente fertile che le persone possono apparire in qualsiasi momento da qualsiasi parte. È qualcosa di straordinario quello che ha creato".