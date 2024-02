Law & Order saluta Sam Waterston: Ecco l'emozionante trailer del suo ultimo episodio

News Serie TV

L'ultimo episodio con il suo Jack McCoy andrà in onda negli Stati Uniti il 22 febbraio.

Law & Order si prepara a dire "addio" (o, con un po' di fortuna, solo "arrivederci") alla sua leggenda. L'episodio in onda negli Stati Uniti il 22 febbraio, quinto della stagione 23, sarà l'ultimo a coinvolgere il procuratore distrettuale Jack McCoy e colui che lo ha interpretato per oltre 400 episodi, Sam Waterston. Mentre il pubblico attende un momento che, senz'altro, farà versare qualche lacrima, il trailer diffuso da NBC ne offre un'emozionante anteprima.

Law & Order 23: L'addio di Sam Waterston

"In qualità di procuratore distrettuale, ho cercato di agire in modo equo ed etico" afferma Jack McCoy nel promo, prima di aggiungere che "è stato un viaggio incredibile". Nell'episodio, intitolato opportunamente Last Dance, una donna viene trovata senza vita a Central Park. Le prove conducono a due frequentatori abituali del parco: un venditore ambulante e un miliardario delle tecnologie. Di fronte a un'enorme pressione politica, McCoy intraprende un'azione drastica per sostenere il caso.

All'inizio del mese, in occasione dell'annuncio dell'imminente uscita dal cast, l'83enne Waterston aveva detto: "È un piacere parlare direttamente in questo modo alla spina dorsale dello straordinario pubblico di Law & Order. È giunto per me il momento di andare avanti e portare Jack McCoy con me. C'è tristezza nel lasciare, ma sono assolutamente curioso di sapere cosa verrà dopo. Un attore non vuole sentirsi troppo a suo agio. Vi sono grato più di quanto possa dire. Il lungo e straordinario periodo di L&O, insieme al suo sorprendente ritorno, è tutto merito vostro e di Dick Wolf, senza la cui visione, pazienza, perseveranza e combinazione unica di talento creativo e imprenditoriale nulla di tutto ciò sarebbe accaduto. Mi sento molto fortunato. Spero di vedervi tutti dall'altra parte".

Il vuoto che McCoy e Waterston si lasceranno alle spalle sarà colmato da un nuovo personaggio e da un interprete assai conosciuto. La star di Scandal Tony Goldwyn prenderà il suo posto nei panni di un procuratore distrettuale. Ma non è chiaro ancora di chi si tratti esattamente e se sarà presentato al pubblico nello stesso episodio o in quelli successivi. Resta il fatto che la ventitreesima si conferma una stagione piuttosto movimentata per Law & Order. L'uscita di scena di Waterston segue infatti quella di Jeffrey Donovan, interprete del detective Frank Cosgrove, sostituito a sua volta da Reid Scott, entrato in scena con il ruolo del detective Vincent Riley.