Law & Order rivive: NBC ordina la stagione 21, oltre un decennio dopo la cancellazione

L'iconico legal drama creato nel 1990 da Dick Wolf torna con un nuovo ciclo di episodi. Chi tornerà del cast originario?

A NBC, la spasmodica ricerca di una terza serie da accompagnare a Law & Order: Unità Speciale e Law & Order: Organized Crime si è conclusa nel modo più inaspettato. La rete americana ha annunciato il ritorno in tv dalla prossima stagione televisiva della storica Law & Order, la serie da cui tutto è cominciato nel lontanissimo 1990, con un revival che sarà a tutti gli effetti la ventunesima stagione del legal drama.

Al momento non è chiaro quali membri del cast torneranno nella serie, mentre fonti vicine alla rete fanno sapere che colloqui preliminari sono già in corso con una manciata di veterani del franchise. Quando Law & Order fu cancellata nel 2010, nella serie recitavano da regolari S. Epatha Merkerson, Sam Waterston, Alana de la Garza, Jeremy Sisto, Linus Roache e Anthony Anderson. Oggi, gran parte di loro sono impegnati a tempo pieno presso altre produzioni.

"Ci sono pochissime cose nella vita che sono letteralmente sogni che si avverano", ha commentato l'ideatore del franchise Dick Wolf in un comunicato. Susan Rovner, a capo dei contenuti di intrattenimento a NBCUniversal Television and Streaming, ha aggiunto: "Law & Order è semplicemente una delle serie più iconiche nella storia della televisione e l'idea di portare avanti la sua eredità e collaborare con Dick a una stagione completamente nuova è a dir poco elettrizzante. Questa è una grande notizia per NBC e per il pubblico televisivo di tutto il mondo".

NBC è arrivata all'ordine del revival di Law & Order dopo un paio di nulla-di-fatto negli ultimi anni. La rete ha ordinato prima lo spin-off Law & Order: Hate Crimes, ma i suoi temi sono stati poi giudicati troppo maturi per una tv generalista e il progetto è stato riposto in un cassetto indefinitamente. Risale invece allo scorso maggio l'ordine di Law & Order: For the Defense, cancellata appena due mesi più tardi per ragioni non chiare, probabilmente creative.