Law & Order: Organized Crime, un membro dello staff ucciso a colpi d'arma da fuoco sul set della serie

News Serie TV

La vittima, il 31enne Johnny Pizarro, colpita alla testa e al collo. La polizia sta indagando sul crimine.

La realtà, lucida e spietata, si è insinuata nel mondo di finzione di Law & Order: Organized Crime. Un membro dello staff del crime/legal drama di NBC è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco su un set della terza stagione allestito a Greenpoint, quartiere a nord di Brooklyn.

La vittima, il 31enne Johnny Pizarro, responsabile della sorveglianza delle aree di sosta e deposito, è stato ucciso mentre era seduto in un'auto intorno alle 5:15 di martedì 19 luglio. Secondo il Dipartimento di Polizia di New York, gli agenti che hanno risposto a una chiamata hanno rivenuto l'uomo privo di sensi e con diversi colpi di pistola alla testa e al collo. È stato trasportato all'NYC Health + Hospital/Woodhull, dove è stato dichiarato morto. La polizia, che sta indagando sul crimine, ha aggiunto che un uomo basso e magro con indosso una felpa con cappuccio nera e pantaloni scuri è stato visto fuggire dalla zona in cui era avvenuta la sparatoria e che al momento non sono stati effettuati fermi.

"Siamo terribilmente rattristati e scioccati nell'apprendere che uno dei membri della nostra troupe è stato vittima di un crimine questa mattina presto ed è morto in conseguenza", ha dichiarato un portavoce di NBC e di Universal Television in una nota diffusa da Deadline. "Stiamo lavorando con le forze dell'ordine locali mentre continuano a indagare. I nostri pensieri sono per la sua famiglia e i suoi amici e vi chiediamo di rispettare la loro privacy durante questo momento".