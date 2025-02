Law & Order: Organized Crime, Stabler in serio pericolo nel teaser trailer della stagione 5

News Serie TV

Peacock annuncia la data di debutto della quinta stagione di Law & Order: Organized Crime e mostra il primo teaser trailer.

Il mondo non rimarrà senza la protezione di Elliot Stabler ancora per molto. Ma, nella quinta stagione di Law & Order: Organized Crime, l'amato personaggio interpretato da Christopher Meloni sarà nel pieno delle sue facoltà per portare avanti il suo gravoso compito? Peacock ha annunciato che i nuovi 10 episodi dell'ex procedurale di NBC saranno disponibili negli Stati Uniti dal 17 aprile, ogni giovedì (lo stesso giorno di Law & Order: Unità Speciale) con un nuovo appuntamento. Ne ha diffuso inoltre il teaser trailer, che mostra il detective in guai seri. Apparentemente anche in pericolo di vita.



Teaser Trailer: Stagione 5 - Teaser Trailer Ufficiale - HD

Law & Order: Organized Crime, cosa ci aspetta nella stagione 5

"Il dolore. Le cose che ho visto. Tutto per perseguire una cosa sola. Giustizia", intona Stabler nei primi istanti dell'anteprima. Le immagini che seguono mostrano il detective brandire una mazza da baseball, guardare le spalle del sergente Ayanna Bell (Danielle Moné Truitt) e sul punto di essere travolto da un camion. Poi nuovamente la sua voce fuori campo, per avvertire che "È appena cominciata".

Stando alla sinossi ufficiale, la quinta stagione di Law & Order: Organized Crime esplorerà i mondi pericolosi del contrabbando transfrontaliero, del terrorismo interno che si serve della più moderna tecnologia e di una famiglia criminale intenzionata a farla pagare a Stabler per il danno che le ha causato a Roma. Mentre i suoi mondi si scontrano, Stabler metterà tutto in gioco per proteggere i vulnerabili e combattere per la giustizia.

Tra le nuove aggiunte al cast si segnalano la nominata all'Oscar Mary Elizabeth Mastrantonio (Il colore dei soldi) con il ruolo di Isabella Spezzano, una figura del passato di Stabler; Jason Patric (Ragazzi perduti) di Tim McKenna, un detective; e Olivia Thirlby (Oppenheimer) di un personaggio non meglio precisato.