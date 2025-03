Law & Order: Organized Crime, il trailer ufficiale della stagione 5 manda Stabler in ospedale

News Serie TV

Il trailer ufficiale della quinta stagione di Law & Order: Organized Crime mostra Elliot Stabler in diverse situazioni di grave pericolo. Le anticipazioni.

Ora che, negli USA, Law & Order: Organized Crime ha lasciato la tv nazionale e si è spinto nei territori selvaggi dello streaming, le cose per il detective Elliot Stabler promettono di mettersi molto, molto male mentre la narrazione si fa più cruda e violenta. Il trailer ufficiale della quinta stagione diffuso da Peacock mostra il personaggio interpretato da Christopher Meloni affrontare diversi pericoli, incluso ovviamente il crimine organizzato, finendo a un certo punto in un letto d'ospedale, apparentemente in fin di vita, dopo un gravissimo incidente stradale forse non accidentale.

Trailer: Stagione 5: Il Trailer Ufficiale - HD

Law & Order: Organized Crime, cosa ci aspetta nella stagione 5?

In streaming negli Stati Uniti dal 17 aprile, la quinta stagione di Law & Order: Organized Crime esplorerà i mondi pericolosi del contrabbando transfrontaliero, del terrorismo interno che si serve della più moderna tecnologia e di una famiglia criminale intenzionata a farla pagare a Stabler per il danno che le ha causato a Roma. Mentre i suoi mondi si scontrano, Stabler metterà tutto in gioco per proteggere i vulnerabili e combattere per la giustizia.

Come sappiamo dalle notizie precedenti, la nominata all'Oscar Mary Elizabeth Mastrantonio (Il colore dei soldi) si è unita al cast con il ruolo di Isabella Spezzano, una figura del passato di Stabler. Jason Patric (Ragazzi perduti) sarà invece Tim McKenna, un detective. Nel frattempo, Dean Norris è stato promosso al cast regolare e riprende il ruolo di Randall, il fratello di Stabler, a tempo pieno.