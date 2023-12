Law & Order: Organized Crime, Dean Norris sarà il fratello maggiore di Elliot Stabler

News Serie TV

La quarta stagione della serie tv con Christopher Meloni debutterà negli Stati Uniti il 18 gennaio.

Grandi ruoli richiedono grandi interpreti. Dean Norris, attore premiato agli Screen Actors Guild Awards per il suo lavoro nella serie di culto Breaking Bad, interpreterà il fratello maggiore dell'Elliot Stabler di Christopher Meloni nella prossima, quarta stagione di Law & Order: Organized Crime. Lo annuncia TVLine, aggiungendo che il personaggio apparirà in un arco di episodi.

Law & Order: Organized Crime 4, cosa sappiamo di Randall Stabler

Randall Stabler, il personaggio affidato a Norris, è uno dei due fratelli di Elliot che il procedurale di NBC introdurrà negli episodi in onda negli Stati Uniti dal 18 gennaio. Lui ha lasciato la famiglia di origine quando era giovane e si è creato una fiorente carriera come promotore immobiliare. Tra Randall ed Elliot c'è una tensione di vecchia data derivante da un fatto che coinvolge il padre.

I produttori stanno cercando anche un attore per il ruolo di Joe Jr., il fratello più piccolo. Quest'ultimo ha trascorso circa 15 anni nell'Esercito prima di essere congedato con disonore (non ha mai rivelato esattamente perché). Ora lavora per un commerciante di vini britannico, facendo un po' di questo e un po' di quello, e c'è qualcosa in questo lavoro che lo fa vergognare di trovarsi faccia a faccia col fratello, il suo eroe.

Randall e Joe Jr. sono due dei cinque fratelli di Elliot. Tre maschi e due femmine finora mai apparsi nel franchise Law & Order. Della famiglia Stabler conosciamo inceve Bernie, la madre, apparsa più volte nello spin-off attraverso l'interpretazione di Ellen Burstyn, mentre il padre, un poliziotto di nome Joseph, è morto da tempo. L'imminente riunione dei tre fratelli è un'idea del nuovo showrunner John Shiban (Ozark), per Organized Crime il sesto in appena tre anni.