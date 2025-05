Law & Order e Unità Speciale rinnovate per un'altra stagione

News Serie TV

NBC ha rinnovato i procedurali Law & Order - I due volti della giustizia e Law & Order: Unità Speciale per un'altra stagione, la venticinquesima e la ventisettesima.

Come ci aspettava, Law & Order - I due volti della giustizia e Law & Order: Unità Speciale torneranno il prossimo autunno con un'altra stagione: la venticinquesima per il legal drama creato da Dick Wolf nel lontano 1990 e tornato nel 2022 dopo una pausa di oltre dodici anni, e la ventisettesima per il suo spin-off incentrato sull'Unità Vittime Speciali. La notizia è arrivata pochi giorni prima dei rispettivi finali di stagione, previsti su NBC per giovedì prossimo.

Ascolti in calo per Law & Order e lo spin-off SVU

Sebbene abbastanza scontato, il rinnovo è arrivato al termine di una stagione complessa per entrambe le serie, durante la quale le medie d'ascolto hanno dato segni di sofferenza. Con una media di 5,1 milioni di spettatori totali, Law & Order ha visto la propria platea ridursi del 12% rispetto all'anno precedente. Law & Order: Unità Speciale, invece, è stata seguita da una media di 5,7 milioni di spettatori totali, in calo del 17%. Degli 11 drama in onda in questa stagione su NBC, questi sono stati rispettivamente il quinto e il quarto più seguiti, dietro le serie del franchise One Chicago, anch'esse di Wolf.

Probabilmente anche a causa di questo, interventi sul budget e i vertici creativi stanno già producendo alcuni stravolgimenti. Come trapelato nelle scorse ore, SVU perderà due dei suoi detective: Octavio Pisano e Juliana Aidén Martinez non riprenderanno i ruoli di Joe Velasco e Kate Silva nella stagione 27, almeno non come regolari. Inoltre, Michele Fazekas (Gen V) sostituirà David Graziano come nuova showrunner della serie, la stessa Fazekas che ne era stata sceneggiatrice e produttrice tra la quarta e la settima stagione.